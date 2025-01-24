Бейбит Жукаев победил в казахстанском дерби на теннисном турнире в Португалии

Сильнейшие участники из разных стран мира собрались в городе Оэйраш на турнире серии АТР Челленджер

Фото: ФТК

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев во втором круге обыграл соотечественника Дмитрия Попко со счетом 6:3, 7:6, сообщает Kazpravda.kz

По информации Федерации тенниса Казахстана, в четвертьфинале Жукаева ждёт встреча с Марком Лаялем из Эстонии.

Еще один казахстанец Денис Евсеев не смог преодолеть барьер второго круга, уступив французу Валентину Ройе 2:6, 6:2, 4:6.