Бейбит Жукаев победил в казахстанском дерби на теннисном турнире в Португалии
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Сильнейшие участники из разных стран мира собрались в городе Оэйраш на турнире серии АТР Челленджер
Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев во втором круге обыграл соотечественника Дмитрия Попко со счетом 6:3, 7:6, сообщает Kazpravda.kz
По информации Федерации тенниса Казахстана, в четвертьфинале Жукаева ждёт встреча с Марком Лаялем из Эстонии.
Еще один казахстанец Денис Евсеев не смог преодолеть барьер второго круга, уступив французу Валентину Ройе 2:6, 6:2, 4:6.