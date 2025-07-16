А участки здесь были недешевы

В 2023 году «Казахстанская правда» рассказала о «первоцелинных» условиях в 20-м районе Усть-Каменогорска («Район двадцати несчастий», КП от 20 февраля 2023 года). Напомним: поселок на левом берегу Иртыша, еще в нулевые запланированный под индивидуальное жилищное строи­тельство, по-прежнему живет без благ цивилизации – тут нет водопровода, канализации, дорог, уличного освещения…

Огромные бюджетные средства, выделенные на инфраструктуру района, использовались неэффективно. Результат – недострой, аварийные и разграбленные по причине безнадзорности объекты. Если в дома первой очереди худо-бедно водоснабжение пришло в 2019 году, то в зданиях, введенных во вторую очередь – примерно 120 участков, – до сих пор нет воды. Какие меры приняли в городском акимате за 2,5 года после выхода критической пуб­ликации? Решаю увидеть все своими глазами...

Поселки 20-го и 21-го районов тянутся на несколько километров по холмистому левобережью Иртыша вдоль перевала Чечек. Эта территория, расположенная вдали от металлургических предприятий, считается экологически благополучной.

В «одноэтажных» районах изначально планировали соорудить водопровод, провести канализацию, проложить дороги и даже в перспективе наладить центральное отопление. Поэтому участки здесь сразу были недешевыми. На сегодня, к примеру, средняя стои­мость десяти соток колеблется в пределах 7–9 млн тенге.

…Многодетная мать Ардак Дюсупова, как только узнает, что я из «Казахстанской правды», сразу предлагает проделать вместе с ней путь, которым она и ее семья каждый день ходят домой. Адрес – улица Акжол, 2.

Узкая грунтовая дорога идет по склону сопки. По словам Ардак, этот временный проезд жители поселка соорудили своими силами: нанимали за свой счет технику, выходили на субботник с лопатами. Помощь от горотдела жилищно-коммунального хозяйст­ва, пассажирского транс­порта и автомобильных дорог пришла в начале нынешнего лета: на самодельном проезде провели гравийную отсыпку.

И все равно к дому многодетной семьи дороги нет от слова «совсем»… Следом за хозяйкой карабкаюсь по крутому склону, как турист по альпинистской тропе. Ардак показывает «ноу-хау» от подрядчиков, занимавшихся подключением электричества: столб электропередачи установлен в стороне, а к дому прямо по земле тянется кабель…

– Мы здесь живем третий год, – рассказывает обитательница вроде бы городского района. – У меня семеро детей, постоянно боюсь за них. Мы кабель загородили разными щитами, но дети есть дети, они бегают, играют. Весной и во время дождя провод находится в воде, в любой момент может произойти замыкание.

Участок Дюсуповых – вообще клубок проблем. Здесь нет воды! Хорошо, соседи разрешают пользоваться своей скважиной, но если их нет дома, семья ходит с ведрами и канистрами к роднику...

– Когда мы брали здесь земельный участок и начинали строить, нам обещали водоснабжение, благоустройство, – рассказывает Ардак. – Я много раз обращалась в акимат, просила дать воду, бе­зопасно подвести электричество, сделать дорогу. Во все инстанции писала. Везде только обещают обратить внимание.

К обочине, где мы разговари­ваем с многодетной родительницей, подтягиваются другие жители.

– Я восемь лет не могу начать строительство на своем участке, потому что нет воды, нет проез­да, – возмущается Болат Досан.

– Посмотрите, как провели линию электропередачи – столбы поставили криво, косо, я для свое­го дома сам устанавливал опору, – рассказывает Ерасыл Баянды.

– По планировке от проспекта Аль-Фараби до нашей улицы Акжол обозначена дорога, а устрои­ли некий временный техничес­кий проезд на крутом склоне: женщины с колясками по нему не могут подняться, автомобили буксуют, – сетует еще один житель поселка, Меир Кабиев.

По словам старшего по району, общественного активиста Кыдыргазы Баймуратова, в хорошем, казалось бы, проекте с первых прак­тических шагов были допущены грубые ошибки: людям сперва раздали землю и предложили строить жилье, а про коммунальные блага вспомнили только тогда, когда население начало громко возмущаться.

Около двенадцати лет назад из бюджета выделили огромные средства на водоснабжение. На гребне Чечека строители поставили гигантский контррезервуар, взялись рыть траншею. Планировалось качать воду насосами от соседних многоэтажек в этот циклопический бак и уже оттуда дальше самотеком направлять воду в сети 20-го района. Но это в теории. В реальности же ров с трубами диаметром 500 мм, а также огромный накопитель превратились в недострой.

В 2017-м из бюджета вновь выделили более 600 млн тенге.

– В дома первой очереди 20-го района центральное водоснабжение дали в 2019 году, – рассказывает Кыдыргазы Жунусханович. – Дома второй очереди до сих пор воду не получили. Одни нашли деньги и пробурили индивидуальные скважины, поставили насосы, другие возят воду из родника. Но зимой бывает так, что все заметает. Невозможно проехать. Поэтому некоторые даже пользуются водой из растопленного снега.

По словам старшего по райо­ну, он своими глазами видел, как сооружался местный водопровод: подушку под трубами не отсыпали, их просто бросали в траншею как придется, они деформировались, ломались, когда их засыпали скальным грунтом. Поэтому, как только в район начали давать воду, пошли порывы на каждой улице.

– Я просил руководителя городского технадзора включить нас, представителей местного самоуправления, в приемную комиссию, – вспоминает общест­венник. – Говорил: нам здесь жить, и мы видим, что в проекте масса недоделок. Но в акимате втихаря подмахнули акт приемки, и сейчас граждане имеют то, что имеют… По улице Акжол вообще водопровода нет.

Зато освоили миллиарды…

В ответ на поток жалоб от жителей 20-го района в горакимате пообещали решить вопрос с водоснабжением в 2024 году, затем срок перенесли на март 2025-го, на конец мая…

Справедливости ради надо сказать, что действующий аким Усть-Каменогорска Алмат Акышов в этой должности всего полгода. Проблемы многострадального поселка он принял «по наследству» от прежней команды. В мае глава областного центра сам побывал в микрорайонах индивидуальной застройки и следом провел встречу с населением. Как подчеркнул руководитель, поручение Президента о 100-процент­ном обеспечении казахстанцев питьевой водой будет выполнено.

– Во время встречи с акимом мы собрались на улице Казына, – поведал о деталях этого события Кыдыргазы Баймуратов. – Подрядчик в этот момент дал воду, устроил­ показуху. А фактически водопровод оказался нерабочим. Вся магистраль, которую проложили в 2018 году, фактически непригодна, ее надо полностью менять. То есть снова разрабатывать проект, выделять финансирование.

Собственный корреспондент «Казахстанской правды» попросила представителей горакимата рассказать о мерах по решению коммунальных проблем 20-го района.

Как пояснил в официальном ответе глава городской исполнительной власти, согласно утверж­денному проекту, в 2020 году для домов второго этапа были построены внут­риквартальные сети. Несмотря на это, воду люди не получили в связи с отсутствием давления в сис­теме. В 2024 году городской отдел строительства ввел в эксплуатацию повысительную насосную станцию для обслуживания 20-го и 21-го жилых районов. «На данный момент выявляются отдельные порывы в сетях, которые оперативно устраняются подрядной организацией, – утверж­дается в ответе Алмата Акышова. – После завершения всех восстановительных работ при стабильной работе системы водопровод будет передан на баланс ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал».

Другими словами, проект, который уже обошелся государству в сотни миллионов тенге, оказался недоделанным… Но и это еще не все. На вопрос о судьбе контррезервуара на Чечеке и заброшенной канализационной сети – памятниках разбазаривания бюджетных средств – аким Усть-Каменогорска дал такой ответ:

«По итогам технического обследования инженерных сетей канализации, проведенного ТОО «СпецТехникаСервис», 10 ноября 2022 года рекомендовано разработать новую проектно-сметную документацию. В 2024 году разработан новый проект внутриквартальных сетей канализации, получивший положительное заключение экспертизы. По результатам конкурсных про­цедур определен подрядчик, с которым заключен договор государст­венных закупок на выполнение строительно-монтажных работ. Работы начнутся при обеспечении финансирования».

Вот такой своеобразный ме­неджмент: выделять огромные бюджетные средства, осваивать их и снова выделять на то… чтобы переделать, устранить недоработки или откровенную халтуру. Что делать с гигантским дорогостоящим контррезервуаром, ржавеющим на горе больше десяти лет, в акимате сегодня, судя по всему, не знают.

Еще раз: аким Алмат Акышов занимает должность чуть больше полугода, вопрос газеты об ответственности за «эффективное» хозяйствование он оставил без ответа, что неудивительно. Вероятно, на него должны ответить право­охранительные органы?

Вместе с тем в акимате перечислили меры, которые предусмотрены для развития поселков индивидуальной застройки.

Например, в 20-м районе для домов первой очереди, как уже говорилось выше, решен вопрос с водоснабжением, выполнены магистральные сети электропередачи. Разрабатывается проект внутриквартальных электросетей. Минувшей зимой уличное освещение получили улицы Казына, Думан, Шапагат, Өсиет, Толағай, Жерұйық и частично Акжол.

Для участков второго этапа, по информации акима, также подведены магистральные и внутри­квартальные сети водоснабжения. Заключен договор на строительно-монтажные работы по дальнейшему электроснабжению и уличному освещению, включая улицу Акжол. Как только будет решен вопрос с финансированием, в акимате обе­щают устранить все замечания и дефекты. Похожие планы – по 21-му району.

…Я возвращаюсь с городской окраины. Возможно, когда-нибудь эти поселки станут цветущими, благоустроенными, комфортными для жизни. Возможно, так и будет. Глава государства не устает повторять, что акимы должны ежедневно заниматься насущными проблемами людей. То есть решать вопросы воды, электроснабжения, тепла, дорог, экологии… Однако сегодня многие, кто вложился в землю и строительство домов у перевала Чечек в Усть-Каменогорске, не живут, а выживают.

– На мой взгляд, все начинается с уровня специалистов в местных исполнительных органах, – считает Кыдыргазы Баймуратов. – В отделах сидит молодежь без опыта, знаний, практики. Им начертили, они подмахнули. Кто-то выиграл тендер, безграмотно построил, в отделе акт подписали, глаза на недоделки закрыли. Вот так деньги и зарывают в землю.