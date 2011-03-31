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Без заголовка
Конкурсы
31 марта 2011 г. 23:07
336
Конкурсы на 01.04.2011
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01:30
Завершился чемпионат Казахстана по дзюдо
00:00
Подрасти за счет расширения станочного парка
04:01
Письма из глубины веков
00:30
Мощность сахарного завода удвоится
02:30
Искренность – сердце искусства
01:00
На Черном каньоне построят пешеходный стеклянный мост
03:33
О превратностях судьбы, вере и любви
03:00
По дороге с облаками
02:00
К первенству Азии готовы
01:30
Сотрудничество в области судебного администрирования
00:00
Продкорпорация: закуп зерна начнется с мелких и средних хозяйств
01:44
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
04:30
Вагончик тронется…
00:30
Стартапы для сельских бизнесвумен
02:00
Подведены итоги чемпионата WorldSkills Kazakhstan 2024
01:00
По новым правилам
02:30
Танцам – да, наркотикам – нет!
04:00
Был верным родине и себе
03:33
Сильные духом и телом
03:00
Греет не только чай, но и доброта
13 ноября 2024 г. 2:35
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
13 ноября 2024 г. 17:25
Водителям напомнили о запрете на обгон снегоуборочной колонны
13 ноября 2024 г. 5:36
Сделать ход конем
14 ноября 2024 г. 2:13
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
19 ноября 2024 г. 10:58
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
13 ноября 2024 г. 0:00
Завершился 22-й раунд переговоров по Сирии
13 ноября 2024 г. 1:35
Ни закупочных цен, ни субсидий
14 ноября 2024 г. 16:44
Какие изменения в области дорожного движения хотят ввести в Казахстане
15 ноября 2024 г. 20:23
Какой будет погода этой зимой в Казахстане
16 ноября 2024 г. 1:00
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
14 ноября 2024 г. 2:01
Нерадивых недропользователей лишат лицензий в Туркестанской области
13 ноября 2024 г. 3:33
Легенда купеческой эпохи оживает в Петропавловске
14 ноября 2024 г. 15:32
Люксовые авто, элитная недвижимость – главу благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге
14 ноября 2024 г. 2:30
Зачем конкурсы, если победитель заранее известен?
13 ноября 2024 г. 14:06
Токаев: Казахстан играет крайне важную роль как крупная транзитная территория
14 ноября 2024 г. 9:10
Казахстан присоединился к декларации о трехкратном увеличении атомной энергетики к 2050 году
15 ноября 2024 г. 14:37
14-летняя тяжелоатлетка из Талдыкоргана стала чемпионкой РК среди взрослых
14 ноября 2024 г. 4:00
Чем будут кормить в школьных столовых?
13 ноября 2024 г. 2:00
Будущее детей родители связывают с новой школой
13 ноября 2024 г. 0:33
Дорогу и возможности – молодым
9 ноября 2024 г. 4:00
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
7 ноября 2024 г. 15:47
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
6 ноября 2024 г. 3:33
Второе рождение трассы
6 ноября 2024 г. 15:30
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
30 октября 2024 г. 18:45
Премий для госслужащих больше не будет
23 октября 2024 г. 1:53
Реконструкция близится к завершению
2 ноября 2024 г. 2:30
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
21 октября 2024 г. 11:47
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
9 ноября 2024 г. 12:30
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
25 октября 2024 г. 1:00
Чеченка с казахской душой
28 октября 2024 г. 16:10
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
25 октября 2024 г. 4:00
Этот день изменил судьбу
25 октября 2024 г. 2:30
Какой должна быть новая концепция национальной истории
25 октября 2024 г. 0:00
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
29 октября 2024 г. 15:34
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
8 ноября 2024 г. 1:00
До золота рукой подать
6 ноября 2024 г. 15:09
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
27 октября 2024 г. 11:00
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
9 ноября 2024 г. 11:52
Больничный теперь не подделаешь
1 ноября 2024 г. 13:02
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
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Казахстанская правда
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