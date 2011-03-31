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Без заголовка
Конкурсы
31 марта 2011 г. 1:55
290
Конкурсы на 31.03.2011
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00:04
Яркий мотопробег и выступления парашютистов создали праздничную атмосферу в Алматинской области
00:29
Дистанционная работа: быть или не быть?
01:00
За некачественные госуслуги наказан сельский аким
01:30
Экотренд становится модным
02:01
Государство заинтересовано в рождаемости детей
02:34
Из инклюзивного класса – в МГУ? Жезказганская школа получила международную аккредитацию
03:01
Договоры на поставку продукции для железнодорожников заключили шымкентские текстильщики
00:30
Специальная антология готовится к 30-летию АНК
00:00
Трудовое законодательство должно быть на стороне работающих родителей
02:38
В Кызылорде прошел I республиканский конкурс вокалистов «Сыр Ана»
01:00
Остановочные павильоны – в одном стиле
03:31
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
01:31
Госжилье больше не строят
03:12
Форум патриотов прошел в Туркестане
02:00
Будущее за «зеленой» энергетикой
02:27
Свыше 100 мероприятий прошли в День госсимволов
03:02
Наш гимн – голос свободы и патриотизма
03:28
В ожидании аттестатов с отличием
03:52
Парламентарии готовы поддержать бизнес
04:00
Молочно-товарная ферма снизит дефицит
30 мая 2024 г. 2:03
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
31 мая 2024 г. 5:48
Триумф и трагедия казахских баев
31 мая 2024 г. 6:05
Костанайские археологи бьют тревогу
29 мая 2024 г. 0:30
В Таразе взялись за освещение улиц
29 мая 2024 г. 1:30
Когда наступает старость?
29 мая 2024 г. 4:28
Выпускники подарили родной школе современный кабинет
1 июня 2024 г. 17:30
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
30 мая 2024 г. 16:46
Рыбакина обыграла Рус и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
1 июня 2024 г. 17:00
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
29 мая 2024 г. 2:00
Большая поисковая, научно-аналитическая работа проведена Госкомиссией по реабилитации жертв политических репрессий
30 мая 2024 г. 0:19
Мисс Казахстана стала амбассадором театра
29 мая 2024 г. 5:00
Ливневки нужно строить вместе с городом
29 мая 2024 г. 0:12
Делиться музыкой с окружающими можно с помощью жестов и мимики
1 июня 2024 г. 0:26
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
1 июня 2024 г. 18:00
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
1 июня 2024 г. 18:30
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
1 июня 2024 г. 19:00
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
31 мая 2024 г. 2:27
Столичный дворник радует горожан, украшая городские дворы различными скульптурами
1 июня 2024 г. 15:46
Токаев принял основателя группы компаний Orbis Kazakhstan
31 мая 2024 г. 18:13
Дети должны расти в атмосфере любви и заботы – президент
7 мая 2024 г. 1:02
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
9 мая 2024 г. 2:24
Против танка ходил он с карабином и саблей
9 мая 2024 г. 3:24
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
9 мая 2024 г. 4:23
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
9 мая 2024 г. 2:40
Подвигу казахстанцев посвящается...
9 мая 2024 г. 5:51
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
9 мая 2024 г. 7:17
Штурмовики идут в бой с пехотой
25 мая 2024 г. 2:10
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
9 мая 2024 г. 2:51
Ветеранам – везде почет
7 мая 2024 г. 4:29
Успех летчика куется на земле
6 мая 2024 г. 20:31
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
7 мая 2024 г. 3:30
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
6 мая 2024 г. 19:20
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
18 мая 2024 г. 17:30
Международный день музеев отмечается в Казахстане
9 мая 2024 г. 14:37
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
25 мая 2024 г. 11:00
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
10 мая 2024 г. 17:49
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
7 мая 2024 г. 4:00
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
7 мая 2024 г. 5:33
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
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