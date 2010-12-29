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Без заголовка
Конкурсы
29 декабря 2010 г. 9:25
257
Конкурсы на 29.12.2010
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00:05
В Алматы за 50 тыс. тенге можно выяснить, какого человек рода
00:30
С толстой сумкой на ремне
06:06
Познать дух казахского народа
01:30
Нота протеста
10:06
Избиение осужденного в колонии: как накажут начальника и сотрудников ДУИС
04:30
Мал человек, да за рулем страшен
02:00
«Гармошка» возвращается
03:00
Зарплата «мертвым душам»
02:30
Профессии для поколения NEET
05:30
Взгляд на Послание со стороны
04:00
Грязная игра
05:00
Кверху жабрами…
03:30
Преодолеть дисбалансы и бедность
07:30
Честная экономика Токаева
08:05
Подготовку военных наблюдателей ООН начали в Алматы
10:38
В ЦИК заявили о готовности к референдуму по строительству АЭС
08:27
Италия выразила интерес к производству одежды в Казахстане
02:40
Украсят академию девичьи улыбки
17:59
Елдоса Коспаева с членами его группировки этапировали в Казахстан
03:30
За здоровьем – на природу
3 сентября 2023 г. 13:50
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
30 августа 2023 г. 1:00
Муза Каюма Мухамедханова
30 августа 2023 г. 1:30
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
30 августа 2023 г. 3:00
Наследие во всем
30 августа 2023 г. 2:00
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
30 августа 2023 г. 0:00
На нулевом горизонте
30 августа 2023 г. 2:30
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
30 августа 2023 г. 3:30
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
3 сентября 2023 г. 12:40
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
3 сентября 2023 г. 14:59
На юго-востоке Турции упал метеорит
30 августа 2023 г. 0:30
И на сотом году – победитель!
30 августа 2023 г. 4:00
«Ата заңым – айбыным!»
2 сентября 2023 г. 19:11
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
30 августа 2023 г. 14:28
Как попасть к узкому специалисту без направления от терапевта
30 августа 2023 г. 16:16
Химические элементы обнаружил индийский луноход “Прагьян” на Луне
1 сентября 2023 г. 0:30
Пожар по плану. Как спастись из горящей многоэтажки?
30 августа 2023 г. 10:39
Корабли и самолеты эвакуируют ВМС США из Флориды из-за урагана
30 августа 2023 г. 12:12
США и КНР готовят репатриацию панд в конце года
30 августа 2023 г. 11:15
Закон об электросамокатах вступил в силу
30 августа 2023 г. 10:00
Поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем Конституции
8 августа 2023 г. 1:00
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
8 августа 2023 г. 2:00
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
26 августа 2023 г. 9:00
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
22 августа 2023 г. 16:43
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
17 августа 2023 г. 8:41
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
10 августа 2023 г. 20:42
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
18 августа 2023 г. 0:00
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
9 августа 2023 г. 12:47
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
25 августа 2023 г. 2:30
Как выучить язык и обрести друзей
26 августа 2023 г. 12:43
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
26 августа 2023 г. 13:30
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
25 августа 2023 г. 2:00
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
11 августа 2023 г. 22:43
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
19 августа 2023 г. 13:30
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
8 августа 2023 г. 1:30
Вспоминая Александра Руденко
13 августа 2023 г. 12:04
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
11 августа 2023 г. 22:05
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
12 августа 2023 г. 11:33
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
11 августа 2023 г. 11:53
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
7 августа 2023 г. 1:00
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте
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