Биометрическую базу данных внедряют в Казахстане – Правительство для граждан
Жанат Тукпиев
Пилотный проект по предоставлению государственных услуг через сканирование лица и отпечатки пальцев запустят в Казахстане в июле текущего года. Об этом в ходе круглого стола в Астане сообщил председатель правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Аблайхан Оспанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В июле в ряде пилотных проектов ЦОНов мы запустим биометрию. В данном случае пока два параметра – фотоизображение и отпечатки пальцев, для того чтобы на портале электронного правительства и через мобильные приложения гражданин мог авторизоваться через эти два параметра", – сказал он.
По его словам, биометрическая база данных будет защищена, как и другие государственные услуги.
"Это будут полностью государственные сведения. Такие же аналогичные сведения, как защита персональных данных, которые имеются в различных государственных базах данных. Это дополнительный параметр, который будет находиться внутри инфраструктуры электронного правительства. Как и любая база данных, она будет обеспечена безопасностью. Это необходимо для того, чтобы показать преимущества данного способа и в дальнейшем внести необходимые изменения в законодательстве", – отметил Оспанов.
В заключение он заверил, что сдавать свои биометрические данные можно будет по желанию.
Напомним, биометрия предполагает систему распознавания людей по одной или более физическим или поведенческим чертам.