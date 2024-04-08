Бишимбаев рассказал, что на протяжении двух лет обращался к ясновидящей

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

8 апреля адвокаты потерпевшей стороны продолжили допрос Бишимбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Напомним, 9 ноября прошлого года  гражданская жена экс-министра Куандыка Бишимбаева была убита в ресторане BAU. Заведение, где у супругов произошел конфликт в ночь убийства, принадлежит его семье. В настоящее время в суде присяжных рассматривается уголовное дело об убийстве с особой жесткостью, в котором обвиняется Бишимбаев. 

Адвокат Жанна Уразбахова в ходе процесса уточнила у Бишимбаева, кем является ясновидящая, которой подсудимый звонил, когда Салтанат якобы «спала».  

«Она проживает в Шымкенте, на протяжении 1,5-2 лет я по вопросам бизнеса иногда к ней обращался», – ответил подсудимый.

«Обладает ли ясновидящая медобразованием?» – уточнила адвокат Уразбахова.

«Мне это неизвестно, но я ей доверял всегда», – сказал обвиняемый.

«По какой причине вы звоните лицу, которое находится в другом городе, о котором вам неизвестно, имеет ли оно медобразование, как она должна была оказать помощь удаленно вашей супруге, которая находится рядом и явно нуждается в медпомощи?» – поинтересовалась Уразбахова.  

«В моем понимании Салтанат находилась во сне. Я исходил из своих суждений, я доверял ей (ясновидящей). Синяк с левой стороны меня смутил, я не мог понять, откуда он появился. Меня насторожил синяк, начал припухать нос (у Салтанат). Я решил узнать, откуда он взялся и как он образовался, к чему это может привести. Она (ясновидящая) сказала, что все нормально, до вечера (Салтанат) выспится, устала», – ответил он.

Процесс по делу об убийстве Нукеновой продолжается. 8 апреля суд определил порядок допроса свидетелей по делу после Бишимбаева.

#убийство #адвокат #допрос #процесс #Бишимбаев

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