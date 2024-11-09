Бизнес должен чувствовать себя уверенно

В рамках встречи бизнес-сообществом были подняты воп­росы, касающиеся текущего развития предпринимательства, отмечены меры по совершенствованию господдерж­ки отечественных товаропроизводителей, озвучены идеи по дальнейшему улучшению в стране делового климата.

Участниками форума (а это свыше 450 представителей МСБ из всех регионов Казахстана) обсуждены перспективы развития микро-, малого и среднего предпринимательства, увеличения доли внутристрановой ценности, упрощения административных процедур посредством цифровизации услуг, осуществления инвестпроектов, расширения экспортного потенциала отечественных товаропроизводителей и другие.

Олжас Бектенов отметил, что в рамках решения задач, пос­тавленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Пос­лании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», Правительством проводится комплексная работа по повышению деловой активнос­ти и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.

Так, согласно внедренному принципу регулирования «с чистого листа» с прошлого года отменено свыше 10 тыс. требований, мешающих бизнесу развиваться. В целях поддержки приоритетных отраслей малого и среднего предпринимательства практикуются финансовые меры содействия.

В рамках субсидирования и час­тичного гарантирования по кредитам банков второго уровня охват МСБ с 2019 года вырос в пять раз и составил свыше 150 тыс. проектов. При этом сумма выплаченных субсидий увеличилась восьмикратно.

В целом в результате принимаемых комплексных мер доля малого и среднего бизнеса в экономике республики выросла до 37%. В сфере бизнеса на сегодня заняты свыше 4 млн граждан. За истекшие полгода субъектами малого и среднего предпринимательства выпущено продукции на 34 трлн тенге, рост составил около 20% по сравнению с аналогичным перио­дом прошлого года.

– Президент четко заявил, что открытие дороги отечественному бизнесу и инвесторам – одна из приоритетных задач Правительства и госорганов. Наша цель – соз­дать экономику, в которой бизнес будет чувствовать себя уверенно, а также получит возможность воп­лощать свои идеи, расширяться и инвестировать в будущее. В условиях глобальных вызовов и быстрого технологического прогресса необходимо не только развивать механизмы поддержки предпринимателей, но и диверсифицировать экономику. И здесь роль бизнеса первостепенна, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Эффективность мер поддерж­ки со стороны государства отмечена на примере АПК. В нынешнем году льготное кредитование весенне-полевых и уборочных работ было увеличено в 2,5 раза и составило 580 млрд тенге, что позволило получить высокую урожайность по всем видам сельскохозяйственных культур.

Премьер-министр отметил перс­пективы достижения аналогичных показателей в сфере МСБ. При этом господдержка должна сопровождаться встречными обязательствами бизнеса в виде обеспечения внутреннего рынка качественной и недорогой продукцией глубокой переработки, создания постоянных рабочих мест и постепенного укрупнения производства с прицелом на экспорт.

Обозначен серьезный потенциал в развитии пояса МСБ вокруг крупного бизнеса, который должен шире практиковать заключение долгосрочных контрактов именно с местными компаниями. Это станет обязательным условием получения господдержки.

Правительством в текущем году принят ряд решений в части прио­ритетной поддержки отечественных товаропроизводителей. На сегодня в три раза расширен перечень товаров, приобретаемых по госзакупу в приоритетном порядке у казахстанских товаропроизводителей – это 4,5 тыс. видов. Сумма заключенных договоров увеличилась на 31% и составила 167 млрд тенге.

Изменения внесены в процедуры закупок крупными заказчиками (АО «ФНБ «Самрук-Казына», недропользователи): в текущем году с отечественными товаропроизводителями заключено более 100 долгосрочных договоров на сумму 470 млрд тенге и свыше 260 офтейк-контрактов на 134 млрд тенге, что в 14 раз больше, чем за аналогичный период минувшего года.

В рамках объявленного Президентом Года рабочих профессий отдельное внимание уделено воп­росам развития человеческого капитала, интеграции науки и производства. Олжас Бектенов призвал бизнес концентрировать усилия на повышении кадрового потенциала, предоставлении эффективной базы для студенческой практики и трудоустройства выпускников путем квотирования рабочих мест.

В ходе форума председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов сообщил о развитии экосистемы малого и среднего бизнеса в республике. Социальный предприниматель Жанагуль Жапарова рассказала об участии в проекте «Одно село – один продукт», нацеленном на развитие села путем производства всей технологической цепочки – от сырья до готового продукта. Руководители ТОО «Казэлектромаш» Виталий Распопин и «Кублей» – Зауре Берекешева поделились опытом по освоению высоких переделов и развитию мясной переработки через кластерный подход.

На полях форума Премьер-министр ознакомился с линейкой выпускаемых отечественных товаров. Особую важность для экономики, по мнению главы Правительства, представляют проекты, осуществляемые казахстанскими предпринимателями по всей цепочке производства.

На примере текстильной промышленности Олжасу Бектенову представили ряд предприятий, которые занимаются выращиванием хлопка, производством нитей и тканей, а также выпуском готовой продукции, пользующейся спросом как внутри страны, так и за рубежом.

В данном контексте Премьер-министр подчеркнул важность нового подхода по поддержке проектов согласно принципу создания кластеров с учетом направления региона. Поэтому совместно с представителями бизнеса в рамках форума были обсуждены вопросы, решение которых даст дополнительный импульс развитию МСБ.

Олжас Бектенов дал ряд поручений соответствующим министерствам и организациям, сообщила пресс-служба главы Правительства.