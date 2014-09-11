Бизнес-форум деловых кругов государств – членов ШОС состоялся в Душанбе Политика 839 Олжас СУЛЕЙМЕН, Душанбе

В среду в Душанбе начался бизнес-форум стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в работе которого принимают участие 350 представителей деловых кругов и предпринимателей из Казахстана, Китая, России, Кыргызстана, Узбекистана, а также из стран – наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС – Монголии, Индии и Турции.



В своей вступительной речи первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Давлатали Саид отметил, что реальное содействие деловому сотрудничеству между странами – членами ШОС и партнерами по диалогу, достижение взаимовыгодного развития всех стран региона является одним из приоритетных направлений деятельности ШОС.



В свою очередь генеральный секретарь ШОС Дмитрий Мезенцев в ходе своего доклада сообщил, что есть все для того, чтобы в рамках торгово-экономического взаимодействия реализовать совместные многосторонние проекты, которые бы реально влияли на стандарты жизни наших граждан, делали благосостояние в странах ШОС намного выше.



Участники отметили, что бизнес-форум будет способствовать многосторонним бизнес-коммуникациям, стимулированию взаимного интереса и расширению деловых контактов между предпринимателями и инвесторами ШОС.