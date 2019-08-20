​Ближе к населению

Председатель Мажилиса ­Нурлан Нигматулин зарегистрировал аккаунт @NigmatulinKZ в социальной сети Twitter.

– Накануне новой парламентской сессии считаю важным развивать наш диалог на различных коммуникативных площадках, – отметил спикер Мажилиса в своем видеообращении к пользователям Сети.

В своей первой публикации Нурлан Нигматулин сообщил, что на личной странице будет рассказывать о работе Мажилиса, важных законодательных новшествах. Предложения, высказанные пользователями Сети, по словам спикера Мажилиса, будут учитываться в работе депутатов.

– Вы знаете, что Мажилис постоянно повышает свою открытость и всегда готов к сотрудничеству. Уверен, что только вместе мы сможем найти ответы на самые важные вопросы, – подчеркнул Нурлан Нигматулин.