Ближе к волшебникам

Голод на технарей испыты­вают практически все промышленные компании востока респуб­лики – строительная, дорожная, горно-металлургичес­кая, энергетическая, аграрная, машиностроительная… Осенью по соцсетям разлетелся эмо­циональный ролик с рассказом мажилисмена о поиске по всей стране (!) газо­сварщиков для ремонта на теплостанции Риддера. На самой ТЭЦ признались в нехватке десятков сотрудников. В начале января о схожей проблеме заявили в Усть-Каменогорских тепловых сетях: предприятию нужны больше 150 инженеров и рабочих… От всевозможных блогеров тут же посыпались заявления в духе «шеф, все пропало», пусть, мол, приедут специалисты из соседней страны – отремонтируют, наладят, поднимут, подготовят, научат...

В начале января в интервью газете «Egemen Qazaqstan» Президент Касым-Жомарт Токаев выс­казался по этому поводу. Проб­лемы в сфере энергетики и ЖКХ накапливались годами, долгое время отрасль недофинансировалась. «Сейчас задача-минимум – не допустить серьезных аварий и остановки теплоснабжения в домах. Задача-максимум – ввести новые мощности, планомерно обновить сети, модернизировать всю коммунальную сферу», – отметил Глава государства.

Что такое глубокая модернизация? Это масштабная, длительная, системная работа, где ключевое понятие – специалисты. Можно иметь сотни миллиардов тенге – и все равно остаться без результата, просто по той причине, что некому работать.

На востоке страны непростую ситуацию с кадрами решают, как говорят англичане, step by step – шаг за шагом. Как рассказала председатель правления – ректор Восточно-Казахстанского тех­университета им. Д. Серикбае­ва Сауле Рахметуллина, сам индустриальный профиль местной экономики требует постоянного притока технарей. В то же время регион является стареющим, на долю людей в возрасте 50+ приходится больше половины населения. Многие компании уже столкнулись со сложностями естественной смены поколений. Старшие и рады бы передать опыт, да часто некому.

– Все энергетические компании региона – гидроэлектростанции, теплостанции – подключились к профориентационной работе, – рассказала руководитель. – Все стремятся заинтересовать выпускников получить специаль­ность по нужному профилю. Произ­водства спонсируют конкурсы и олимпиады среди школьников, проводят свои презентации.

В 2023 году главная городская теплоэлектроцентраль Усть-Каменогорска предложила университету усилить дуальный профиль обучения – нарас­тить производственную практику. Прямо на теплостанции для студентов предусмотрели аудитории и два больших полигона. Главный плюс – ребята осваивают специальность в реальных условиях. Видят, как по-нас­тоящему работают, например, участки подачи угля, в каких условиях трудится персонал. За время учебы они привыкают к настоящему производству, понимают, чем будут заниматься, сколько зарабатывать, какую смогут сделать карьеру. Сейчас на ТЭЦ еще решают, чтобы платить студентам за практику хорошую стипендию.

С ребятами работают преподаватели-производственники, они заранее знают, кто на что способен. Ведут отбор. Как подчерк­нула ректор, всем понятно, что сфера энергетики и ЖКХ сейчас в центре внимания. Предприятия заинтересованы удерживать специалистов всеми доступными «плюшками» и «пряниками».

Своего рода обучающим полигоном является и сам университет. Большинство тепловых узлов в учебных корпусах и общежи­тиях уже оснащены современными автоматическими системами контроля. Есть «умный» кампус. Студенты в реальных условиях получают представление о передовых технологиях, видят, как на экран выводятся данные по температуре, качеству воздуха, энергопотреблению и т. д. Это важно при освоении, например, BIM-проектирования – современного метода, объединяющего 3D-модель с проектированием систем отопления, освещения, водоснабжения и т. д.

В этом году планируется открыть центр искусственного интеллекта для индустрии, чтобы обучать использованию нейросети в управлении технологическими процессами. По словам ректора, без таких знаний уже сложно представить современного специалиста.

– Среди студентов немало ребят из южных трудоизбыточных регионов, – пояснила Сауле Жадыгеровна. – Они по-хорошему заточены на то, чтобы приобрести профессию, которая сделает их более конкурентоспособными. В целом это направление сейчас на пике востребованности. Появляются новые экологичные и экономичные технологии, запланировано строительство новых ТЭЦ, в том числе в Усть-Каменогорске. Государство будет развивать данную отрасль, и это хорошая возможность для молодых людей.

Дуальное обучение, максимально насыщенное практикой, является общемировым трендом. Сопротивляться ему бессмыс­ленно. Во всем мире студенты все больше совмещают учебу с работой, и задача вуза – максимально приспособиться к новым усло­виям, обеспечить ребят возможностью гибко планировать время, пользоваться материалами и онлайн-курсами. Например, со смартфона. Кроме того, дуальное образование решает проблему оборудования, например, горно-обогатительного или металлургического, которое вузы не в состоянии приобрести. Понятно, что знания, полученные непосредственно на предприя­тиях, в комплексе, намного эффективнее, чем лекция в аудитории.

К слову, сегодня ровно в соот­ветствии с президентским курсом в стране приступили к разработке национальной модели инженерного образования. Как пояснила ректор, в ее основу лег­ли стандарты CDIO – Conceive – Design – Implement – Operate, или планировать – проектировать – производить – применять. В мире уже разработано 17 стандартов, призванных устранить противоречия между теорией и прак­тикой и обеспечить будущих инженеров экологическим мышлением. Предприятиям отведена ключевая роль.

– Мы учим в формате бакалавриата и магистратуры, но не даем квалификацию инженера, – отметила руководитель вуза. – В рамках инициативы CDIO мы будем достраивать систему. Молодой специалист должен поработать, получить навыки, опыт и затем пройти сертификацию инженера. Например, в Малайзии инженерный совет запраши­вает информацию об успешных проек­тах, в которых специалист выступал руководителем или ведущим исполнителем. Это доказательства его практической полезности. Такой подход должен обеспечить опытными кадрами наше коммунальное хозяйство, энергетику, теплоэнергетику. От компетенции такого специалиста зависит функционирование огромной дорогостоящей системы и в конечном счете – благополучие всего населенного пункта.

Общеизвестно, что инженер – это человек, который решает научно-технические задачи. Созидает, строит, конструирует,­ улучшает. Как шутливо заметила руководитель вуза, из всех претендентов на звание волшебника ближе всех к нему именно инженеры. В ХХ веке социологи ввели по отношению к технарям понятие «синий воротничок», подчеркивая их способность запустить станок, участок, цех, производство. То есть создать то, что раньше не работало или не существовало. Сегодня в палитре «воротничков» больше десятка цветов, включая стальной, то есть роботов. Однако в основе так или иначе все равно лежат именно техническая мысль и инженерные знания.