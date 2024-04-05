Более 1 млн иностранных туристов посетило Казахстан в прошлом году

Туризм
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В 2023 году страну посетили свыше 1 млн иностранных туристов. Это на 156,8 тысяч человек больше, чем год назад. Рост составил 17% в сравнении с 2022 годом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам прошлого года количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, увеличилось на 647,5 тысяч человек по сравнению с 2022 годом, составив 7 млн 54,5 тысяч человек. Этот показатель выше допандемийного уровня на 1 млн 767 тысяч человек (2019 г. – 5 млн 286 тысяч человек).

«За последние годы заметен рост интереса к Казахстану среди туристов со всего мира. В текущем году нашу страну посетили более 1 млн иностранцев. Этот факт подтверждает привлекательность наших природных красот, культурного наследия и гостеприимства. Мы также активно развиваем инфраструктуру туризма, включая строительство новых отелей, развитие транспортной сети и расширение туристических маршрутов. Наша цель - сделать путешествие в Казахстан доступным и комфортным для каждого посетителя, чтобы каждый мог открыть для себя богатство наших уникальных возможностей и пережить незабываемые эмоции», – сказал заместитель министра туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев.

Напомним, ранее в ведомстве сообщили, что в ТОП-5 туристов, посетивших Казахстан в прошлом году, вошли граждане КНР. 

#статистика #туристы #Минтуризма

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