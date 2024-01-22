Жители Китая вошли в ТОП-5 туристов, посетивших Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава Минтуризма и спорта РК Ермек Маржикпаев обсудил с министром культуры и туризма Китайской Народной Республики Сунь Ели планы по проведению Года казахстанского туризма в Китае и вопросы взаимного сотрудничества в сфере туризма.

В ходе официальной встречи была представлена концепция проведения Года казахстанского туризма, которая предусматривает ряд значимых мероприятий в крупных городах Китая.



Открытие Года туризма запланировано в конце марта, всего планируется проведение более 25 различных мероприятий.

«Китай является одним из приоритетных туристских рынков и партнеров для Казахстана. Это связано и с географическим расположением двух стран и глубокими историческими связями по Шелковому пути. На сегодняшний день показатели туристского потока между нашими странами возвращаются к допандемийным», – отметил Ермек Маржикпаев.

Так, туристы из Китая вошли в ТОП-5 туристов, посетивших Казахстан в прошлом году. По данным статистики, за 9 месяцев прошлого года в Казахстане местами размещения были обслужены более 75 тыс. туристов, тогда как общее количество посетителей из Поднебесной в Казахстан превысило отметку 200 тысяч человек.



В ведомстве отметили, что с учетом введения безвизового режима с 10 ноября прошлого года и с запланированным увеличением количества прямых рейсов до 30 в неделю в текущем году, ожидается дальнейшее увеличение туристского потока.



Также в ходе встречи стороны обсудили другие вопросы сотрудничества, включая маркетинг и инвестиции в туризме, усиление взаимного сотрудничества между туристскими организациями стран, а также обмен опытом.



В завершении Ермек Маржикпаев пригласил господина Сунь Ели в Казахстан для участия в предстоящей встрече руководителей туристских администраций государств-членов ШОС.