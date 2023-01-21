Более 1 млн тенге избирательного взноса нужно будет внести за кандидатов в депутаты Мажилиса

В Центризбиркоме рассказали, какую сумму должны будут внести политические партии за своих кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент Каzpravda.kz .

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"Политические партии, выдвинувшие партийные списки кандидатов в депутаты мажилиса вносят из средств политической партии на счет ЦИК РК избирательный взнос в размере 15 минимальных заработных плат или 1 млн 50 тысяч тенге за каждое лицо, включенное в партийные списки. Одномандатники вносят взнос в том же размере", - сообщил на заседании в ведомстве член ЦИК РК Шавхат Утемисов.

Он добавил, что избирательный взнос не уплачивается политическими партиям, получившими на предыдущих выборах депутатов мажилиса парламента пять и более процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании.

"Политические партии, выдвинувшие партийные списки кандидатов в депутаты маслихатов, вносят из своих средств на акиматов на местах избирательный взнос в пятикратном размере МЗП или 350 тыс тенге за каждое лицо, включенное в партийные списки. Одномандатники вносят взнос в том же размере", - добавил Шавхат Утемисов.

По его словам, внесенный взнос возвращается политической партии в случае, если по итогам выборов политическая партия набрала не менее 5% голосов избирателей, принявших участи в голосовании и в случае смерти единственного кандидата, включенного в партийный список.

Во всех остальных случаях взнос возврату не подлежит и обращается в доход республиканского бюджета.