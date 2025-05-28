Такие факты вскрылись во время инвентаризации сельхозживотных, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полномасштабный пересчет скота в регионе стартовал в феврале нынешнего года путем проведения подворовых обходов, в ходе которых и были обнаружены неучтенные коровы, свиньи, лошади и овцы. Некоторые беспечные владельцы уже понесли наказание.

В ветинспекцию направлено 434 письма, по которым вынесено 264 предупреждения, наложено 12 административных штрафов, проведено 36 просветительско-профилактических бесед. Еще 100 писем находятся на рассмотрении.

Неучтенный скот – потенциальная угроза здоровью населения, а также проблема и для самих хозяев, к примеру, в случае скотокрадства.

- В соответствии с статьей 25 Закона Республики Казахстан о ветеринарии, владельцы сельскохозяйственных животных обязаны извещать ветеринарные организации и органы государственного ветеринарно-санитарной контроли и надзора о вновь приобретенном животном, полученном приплоде, его убое и реализации. Однако зачастую жители умалчивают, скрывают или не делают этого своевременно. Вовремя непоставленный на учет скот создает угрозу, поскольку может быть не включен в план профилактической вакцинации, - разъяснил и.о. руководителя управления ветеринарии акимата Костанайской области Марат Кузембаев.

Подворные обходы по пересчету сельхозживотных планируется проводить весь год на ежеквартальной основе.