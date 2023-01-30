Более 10 тысяч казахстанцев подали заявку на процедуру банкротства

По данным Министерства финансов, максимально миллион человек могут попасть под процедуру банкротства.

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Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов ответил на вопрос о том, сколько человек могут попасть под процедуры банкротства в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"В течение 25 дней ежедневно с начала января подали заявки более 10 тысяч человек. Ближе к сроку количество заявителей может вырасти. Максимально миллион человек могут попасть под процедуру банкротства", - сказал Ержан Биржанов на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что процедура банкротства добровольная.

"Уверен, что большинство граждан будут принимать взвешенное решение, учитывая, что статус "банкрот", как черная метка, будет стоять 7 лет в реестре и налагать пятилетнее ограничение на получение кредита", - резюмировал спикер.

Напомним, в конце прошлого года в Казахстане ввели институт банкротства физических лиц. 30 декабря 2022 года президент подписал Закон РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".