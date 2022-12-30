Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане

Президент , Экономика , Общество
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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: nalogikz.kz

Глава государства также подписал законы РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан»

Тексты законов публикуются в печати.

С учетом международного опыта введены 3 вида процедур, инициируемых только самим должником, то есть у кредитора нет права применить их в отношении должника.

Первая процедура – это внесудебное банкротство. Граждане могут его применить, если долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1 600 МРП); если отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум – 36 018 тенге. При этом у должника не должно быть имущества, и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам.

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами.

Вторую процедуру судебного банкротства осуществляют финансовые управляющие, в состав которых входят администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц, и ИП, профессиональные бухгалтера, юридические консультанты и аудиторы.

Последняя процедура – это процедура восстановления платежеспособности, предусматривающая возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус «банкрот», следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.

Закон предусматривает последствия, которые возникают после банкротства. Это ограничение на получение займов и кредитов в течение 5 лет. Повторно применить банкротство граждане смогут только через 7 лет. Предусмотрено проведение мониторинга финансового состояния банкрота в течение 3 лет после банкротства.

 

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