Более 100 млн доз вакцины от COVID-19 оказались непригодны в Испании

В Испании более ста миллионов доз вакцины от COVID-19 признаны устаревшими, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Более 100 миллионов доз вакцины от коронавируса не будут использовать в Испании из-за устаревшей формулы препарата, сообщает газета Pais.

Как отмечается, в рамках кампании вакцинации от коронавируса, которая начнется в последнюю неделю сентября, будут введены новые формулы, адаптированные к новым вариантам, которые преобладают в настоящее время.

"В рамках кампании вакцинации от коронавируса будут введены новые формулы.., адаптированные к вариантам коронавируса семейства XBB. Так решила на этой неделе Комиссия по общественному здравоохранению, исключив более 100 миллионов хранимых доз, которые Испания закупила за последние годы и которые теперь устарели", - говорится в сообщении издания.

По данным издания, точные расходы правительства на эти устаревшие препараты неизвестны.

Как отмечается, в конце 2022 года было испорчено 14 миллионов доз вакцины.