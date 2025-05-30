Более 3 тысяч нарушений правил дорожного движения выявлено в Улытау за полтора месяца

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Все правонарушения выявлены в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», которое стартовало 19 апреля и продлится до 20 июня текущего года, сообщил Kazpravda.kz замначальника управления местной полицейской службы ДП области Улытау Каирбек Рахимбеков.

Главная цель мероприятия - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей и авто-, мототранспорта. Он подчеркнул также, что в этом году сотрудники полиции активно применяют в работе беспилотники. Их используют для выявления грубых нарушений правил дорожного движения не только в городах, но и на дорогах республиканского значения. При помощи дронов, например, за выезд на встречную полосу удалось привлечь к ответственности 26 нарушителей.

За нарушение ПДД на штрафстоянку водворено 303 единицы автотранспорта, 138 из них – мопеды. 120 граждан привлечено к административной ответственности за незаконное управление авто- мототранспортом (без регистрации), 69 человек управляли мопедами вообще без прав.

Каирбек Рахимбеков отметил также, что во время работы ОПМ сотрудниками полиции установлено 5 лиц, лишенных ранее прав, управлявших автомобилями, выявлено 147 фактов нарушения маневрирования на дорогах населенных пунктов.