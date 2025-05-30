Более 100 мопедов отправили на штрафстоянку в области Улытау за полтора месяца

Общество
108
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Более 3 тысяч нарушений правил дорожного движения выявлено в Улытау за полтора месяца

Фото автора

Все правонарушения выявлены в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», которое стартовало 19 апреля и продлится до 20 июня текущего года, сообщил Kazpravda.kz замначальника управления местной полицейской службы ДП области Улытау Каирбек Рахимбеков.

Главная цель мероприятия - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей и авто-, мототранспорта. Он подчеркнул также, что в этом году сотрудники полиции активно применяют в работе беспилотники. Их используют для выявления грубых нарушений правил дорожного движения не только в городах, но и на дорогах республиканского значения. При помощи дронов, например, за выезд на встречную полосу удалось привлечь к ответственности 26 нарушителей.

За нарушение ПДД на штрафстоянку водворено 303 единицы автотранспорта, 138 из них – мопеды. 120 граждан привлечено к административной ответственности за незаконное управление авто- мототранспортом (без регистрации), 69 человек управляли мопедами вообще без прав.

Каирбек Рахимбеков отметил также, что во время работы ОПМ сотрудниками полиции установлено 5 лиц, лишенных ранее прав, управлявших автомобилями, выявлено 147 фактов нарушения маневрирования на дорогах населенных пунктов.

«Цифры меняются ежечасно, - подчеркнул заместитель начальника управления местной полицейской службы. - Но мы надеемся на ответственность всех участников дорожного движения. Ведь дорога не прощает ошибок».

#полиция #ПДД #мопеды

Популярное

Все
Память, звучащая в Слове
Расстрелы в Лисьей балке. В 1930-е годы прошлого столетия ужесточились гонения на духовенство
В Казахстане сотни сакральных мест, достойных широкой известности
Жемчужина оперного искусства
В Приаралье просо выращивали 2 200 лет назад
О чем расскажет Белкарагай
Творчество без дублей
Язык как мост между мирами
Родился курдом – вырос казахом
О таком раньше и не мечтали
Возвращение сакуры
Памяти поэта
Голубой вагон бежит, качается
«Уважаемый страус...»
Тренер на поле, наставник в жизни
Под знаком Чайковского
Чужбина стала Родиной
На финансовом рынке – перемены
Летом в поездах поедет треть страны
Укрепление гуманитарного диалога
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Определены 100 лучших школ Казахстана по итогам года
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
В Пекине звучал кюй «Әлқисса»
Бектенову представили подходы по дальнейшему развитию Алматинского горного кластера
Потепление до 35 градусов ожидается в Казахстане
Трамп заявил о росте ожирения среди американских детей
В Жастаре построили ферму XXI века
Новые спортивные объекты появятся в Атырау
Расследование крушения самолета AZAL под Актау перешло на новый этап
Тайна массового захоронения динозавров у «Реки Смерти»: учёные ближе к разгадке
В Павлодаре из-за пожара в такси пострадали четыре человека
Токаев произвел ряд назначений
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
Досаев покинул должность акима Алматы
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области

Читайте также

Приемные профессиональные семьи появятся в Казахстане
Многодетная мама в Алматы родила тройню после двух пар близ…
Возвращение сакуры
В Атырау для детей провели выставку спасательной техники

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]