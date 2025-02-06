Более 100 случаев нарушений закона о статусе педагога выявлено в РК

Образование
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Меры для строгого соблюдения закона призвал принять министр просвещения

Фото: Минпросвещения

В Астане прошло традиционное заседание коллегии Минпросвещения РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана 

Министр просвещения Гани Бейсембаев выразил обеспокоенность фактами нарушения закона о статусе педагога.

Территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования зафиксировали 120 случаев нарушений.

«В частности, игнорирование запрета на привлечение педагогов к несвойственным функциям в Семее едва не привело к трагедии с участием учителя. Призываю руководство регионов принять все необходимые меры для строгого соблюдения закона», – подчеркнул Гани Бейсембаев.

Напомним, в конце декабря прошлого года в соцсетях разлетелась новость о том, что в Семее учителей заставили оформлять новогоднюю елку. В итоге, один педагог упал с высоты 5 метров и, получив серьезные травмы, был госпитализирован. Министр просвещения Гани Бейсембаев взял инцидент под свой контроль.

Госинспекция труда признала полную вину работодателя. Ведется расследование. Подозреваемым по делу педагога проходит замакима города Арайбек Хамзаев.

#нарушения #травма #учитель #статус

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