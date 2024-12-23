Министр высказался о падении учителя с высоты при оформлении ёлки в Семее

«Педагогическое сообщество потрясла новость о том, что в городе Семей к оформлению новогодней елки привлекли учителей, в результате чего пострадал один из наших коллег.

Подобные мероприятия категорически противоречат Закону РК «О статусе педагога», который запрещает привлекать учителей к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью. Мы надеемся, что руководство области проведет объективное расследование и примет соответствующие меры для недопущения подобных ситуаций в будущем.

Глава государства неоднократно подчеркивал важность роли педагогов в обществе и соблюдения их прав, закрепленных в Законе РК «О статусе педагога». Еще раз обращаю внимание всех руководителей отделов и управлений образования о необходимости строгого соблюдения его норм.

Выражаю искреннюю поддержку семье Куата Айткалиева и желаю ему скорейшего выздоровления. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь. Этот случай находится на особом контроле», - заявил министр.