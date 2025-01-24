Кто понесет ответственность за травму упавшего с елки учителя в Семее

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Генпрокурор Берик Асылов ответил на депутатский запрос Жулдыз Сулейменовой относительно защиты прав педагогов, в том числе в отношении пострадавшего школьного учителя в Семее, сообщает Kazpravda.kz

Подозреваемым в превышении должностных полномочий по делу педагога Куата Айткалиева проходит заместитель акима города Арайбек Хамзаев.

Берик Асылов сообщил, что управление полиции города проводит расследование по факту превышения власти или должностных полномочий, повлёкшему тяжкие последствия (ч. 4 ст. 362 УК РК), в отношении замакима города Арайбека Хамзаева.

«Должностное лицо допустило привлечение педагога к работе, не связанной с профессиональными обязанностями. Досудебное расследование находится под контролем», – отметил генпрокурор.

Ранее госинспекция труда признала полную вину работодателя.

Напомним, в конце декабря прошлого года в соцсетях разлетелась новость о том, что в Семее учителей заставили оформлять новогоднюю елку. В итоге, один педагог упал с высоты 5 метров и, получив серьезные травмы, был госпитализирован. Министр просвещения Гани Бейсембаев взял инцидент под свой контроль.