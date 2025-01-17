Травма учителя в Семее: госинспекция труда признала полную вину работодателя

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Пострадавшему педагогу выплатят среднее заработное жалование на основании больничного листа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О завершении проверки по делу учителя, упавшего с елки в Семее, рассказали в Комитете госинспекции труда. Установлена 100%-ная вина работодателя, сообщает Kazpravda.kz

Государственная инспекция труда области Абай завершила расследование по делу учителя Куата Айткалиева, который получил  травму при украшении елки в Семее.

В пресс-службе Комитета госинспекции труда напомнили, 25 декабря 2024 года была создана специальная комиссия для расследования инцидента.

«По итогам работы комиссии установлено, что в день происшествия Куату Айткалиеву был выдан акт о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью. Учитель находился на центральной площади по поручению директора школы. Комиссия признала вину работодателя в происшествии на 100%. Вины работника в данном случае не выявлено», – отметили в комитете.

Пострадавшему педагогу выплатят среднее заработное жалование на основании больничного листа.

«Расходы на лечение будут возмещены на основании предоставленных учителем подтверждающих документов. При этом расходы, покрываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы ОСМС, не подлежат компенсации. Для принятия дальнейших решений материалы направлены в местный орган полиции, так как в Уголовном кодексе предусмотрены меры ответственности для должностных лиц за нарушение требований охраны труда», – добавили в инспекции.

Ранее корреспондент Kazpravda.kz выяснил у хирурга, который провел операцию учителю, о состоянии его здоровья. 

Напомним, в конце декабря прошлого года в соцсетях разлетелась новость о том, что в Семее учителей заставили оформлять новогоднюю елку. В итоге, один педагог упал с высоты 5 метров и, получив серьезные травмы, был госпитализирован. Министр просвещения Гани Бейсембаев взял инцидент под свой контроль.

По мнению депутата Асхата Аймагамбетова, необходимо привлечь виновных к ответственности.

#расследование #травма #учитель #работодатель

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