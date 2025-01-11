Более 1,3 тыс. единиц спецтехники вышли ночью на уборку снега в Астане

Фото: акимат Астаны

В ночную смену с 10 по 11 января свыше 1300 единиц спецтехники и более 300 дорожных рабочих задействованы в работах по уборке снега, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

В течение дня было вывезено более 50 тысяч кубометров снега, что эквивалентно 3685 рейсам.

С начала зимнего сезона из столицы уже вывезено около 2,8 миллиона кубометров снега, что составило более 213 558 рейсов.

Основное внимание уделяется очистке дорог с интенсивным движением, чтобы минимизировать пробки и заторы. В приоритетном порядке также очищаются привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к социальным объектам, а также центральные улицы и маршруты общественного транспорта.

В столице функционируют несколько снежных полигонов, оснащённых современными системами для считывания номеров техники, видеонаблюдения и освещения. Это позволяет эффективно и безопасно проводить работы по вывозу снега.

Власти просят жителей соблюдать осторожность на дорогах, следовать правилам безопасности и избегать дальних поездок при штормовом предупреждении.

В случае чрезвычайной ситуации следует обращаться по номеру «112».