Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома

Банки и финансы,Закон и Порядок
2254
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

С 2023 по 2024 год в Казахстане были приняты системные меры для защиты данных и предотвращения утечек информации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек сообщил, что в стране функционируют 50 частных оперативных центров информбезопасности. Профессиональные команды специалистов помогают владельцам критически важных объектов информатизации и госорганам защищать IT-инфраструктуру.

Кроме того, была создана частная платформа BugBounty для выявления уязвимостей в информационных системах. Она уже привлекла более 2,4 тыс. независимых экспертов по кибербезопасности со всего мира, которые представили более 3 тыс. отчетов с информацией о возможных уязвимостях, в том числе на объектах электронного правительства. По словам вице-министра, каждый такой отчет рассматривается, и на основе полученной информации принимаются меры для устранения недостатков.

Ежедневно более 1 млн запросов обрабатывает государственный сервис контроля доступа к персональным данным для возможности сбора согласий от граждан по доступу к их персональным данным из государственных информационных систем, а также информирования через портал eGov о доступе к ним по ранее выданным согласиям. С сервисом интегрировано 195 информационных систем.

«Установлен добровольный отказ от получения банковских займов, так называемая функция «СТОП-кредит», в eGov, которая позволяет отказаться от оформления кредитов, что не позволит мошенникам оформить их на гражданина без его ведома, а в случае необходимости получения кредита - гражданин может отключить ее. Данной функцией воспользовались уже более 1,4 млн граждан. Также МЦРИАП наделен функцией госконтроля за соблюдением законодательства в сфере защиты персональных данных, ранее этого не было. С начала года нами проведено уже 79 проверочных мероприятий по жалобам граждан», — доложил Асхат Оразбек.

Вице-министр также сообщил, что планируется усилить ответственность за утечку персональных данных граждан. Предлагается в 3 раза увеличить размеры штрафов, сейчас они составляют от 10 до 1 тыс. МРП. Предусматривается также внедрение обязательного киберстрахования для собственников и операторов, обрабатывающих персональные данные более 1 млн граждан, что позволит гражданам получить материальное возмещение в случае утечки данных, а компаниям – усилить внимание к информационной безопасности в целом.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил активнее перенимать международный опыт в борьбе с интернет-мошенничеством. Особенно тех стран, где разработан успешные модели и которые можно адаптировать под особенности нашего законодательства.

«Широкое проникновение цифровых технологий сопровождается ростом количества разного рода мошенничества. Практически каждый день совершаются киберпреступления. Нужны кардинальные меры по защите граждан от мошенников», — подчеркнул Олжас Бектенов.  

#кредит #казахстанцы

Популярное

Все
Тепло и свет – без дефицита
СВМДА: на пути эволюционного развития
Для повышения независимости судей
Залог уважения и достоинства
Указ Президента Республики Казахстан
В доход государства взыскано 52 млрд тенге
Вместимость имеет значение
Наградили сильнейших
Все лучшее – детям!
Расследование крушения самолета ведется согласно международным стандартам
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 60-НП
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 59-НП
Сабырхан и Кызайбай – лучшие боксеры страны
ESG-инструменты меняют работу крупных предприятий
И птица Самрук, и новогодняя бабочка
Выпускники журфака КазНУ вручили новогодний подарок студентам
Поликлиники и больницы получили неотложки
Письма Морозу на почту ношу
Солидарность братских народов
Фронтовик, академик Зулхарнай Сеитов отметил 102-ой день рождения
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Как за неделю изменились цены на продукты питания в РК
На ТЭЦ Риддера пострадали шесть человек
В области Жетісу еще 57 семей справили новоселье
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Авто въехало в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге
В Белграде открылась выставка «Культурное наследие Великой степи»
Промысловый флот возвращается в Мангистау
Обманувшую дольщиков почти на 4 млрд тенге иностранку экстрадировали в Казахстан
В Казахстане завершена уборка сахарной свёклы
Теракт в Магдебурге: Токаев выразил соболезнования
Мажилисмен возмутился иностранным происхождением лайнеров Air Astana
Вице-премьер Жумангарин возглавил Миннацэкономики Казахстана
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Деликатесы по скромной цене

Читайте также

Залог уважения и достоинства
В доход государства взыскано 52 млрд тенге
Для повышения независимости судей
Как отличить новую банкноту номиналом 2 тысячи тенге от фа…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]