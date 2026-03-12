Традиционно каждый день праздничной декады Наурызнама будет посвящен национальным ценностям и определенной теме

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В честь наступления главного праздника весны - Наурыза - в Астане пройдет более 200 разноплановых мероприятий и акций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

Особенностью празднования Наурыза в этом году станет активное применение цифровых технологий и инструментов искусственного интеллекта. На праздничных площадках столицы для жителей и гостей города будут представлены современные интерактивные зоны с роботами, демонстрациями возможностей искусственного интеллекта и другими технологичными решениями. Горожане смогут увидеть, как современные технологии сочетаются с национальными традициями, а также принять участие в различных цифровых и познавательных активностях.

Декада «Наурызнама» начнется 14 марта с празднования Көрісу күні - Амал мерекесі. В этот день в столичном Доме дружбы состоится мероприятие «Ұлы Еліміздің Көрісу күні - Амалмерекесі». Представители Совета аксакалов и Совета матерей проведут обряд «Көрісу», в рамках которого продемонстрируют национальные обряды, связанные с приветствием и примирением, поделятся наставлениями и дадут бата — благословение на мир и благополучие. Также состоятся научно-этнографическая конференция и выставка «Наурыз жылнамасы», направленные на всестороннее осмысление Наурыза как древнего культурного кода и живой традиции казахского народа.

В 12:00 часов 14 марта в парке «Ататүрік» пройдет масштабное мероприятие «Көрісу күні – Амал мерекесі» с участием деятелей культуры и творческих коллективов столицы, детские коллективы учреждений образования и коллективы национальных культурных центров Ассамблеи народа Казахстана.

Отдельной зоной станет современная AI-площадка. Здесь посетители смогут с помощью искусственного интеллекта создать персонализированные фотографии в образах национальной казахской одежды и скачать готовое изображение по QR-коду.

14 марта в 15:00 в ТРЦ «Хан Шатыр» состоится фестиваль спортивных игр «Tartys Fest» среди спортсменов, жителей и гостей города, где пройдут соревнования по: арқан тарту;подтягиванию на перекладине; қой көтеру; игре в тоғызқұмалақ против искусственного интеллекта. Принять участие могут все желающие от 18 лет и старше. Участие бесплатное. Регистрация проводится на месте перед началом соревнований.

В этот день КГУ «Руханият» организует культурное мероприятие «Амал келді – жыл келді». В программе отражаются обрядовые элементы Амал мерекесі, народные обычаи, фольклор.

В школах столицы пройдет фестиваль приветствий «Көрісу – дәстүрі».

В этот день в 12:00 в районе Сарыарка в сквере «Коргалжын» пройдет спортивно-творческое мероприятие.

Во Дворце школьников имени Аль-Фараби с 14 по 18 марта будет проходить праздничное представление «NAURYZ-2026» в формате театральной постановки по мотивам народных сказок.

Также в Астане 14 и 15 марта пройдут масштабные продовольственные ярмарки «Nauryz Sale». На ярмарках будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости столицы смогут приобрести овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, колбасные изделия, муку, крупы, выпечку, натуральные соки, варенье, мед и другие продовольственные товары по доступным ценам.

Ярмарки будут проходить 14 и 15 марта с 10:00 до 18:00 на следующих площадках города:

- ТЦ «Keryen Joly» (шоссе Алаш, 35Б);

- ТЦ «Koktal» (пр. Н. Тлендиева, 12а);

- ТЦ «Евразия» (по ул. К. Сатпаева);

- ТЦ «Астаналык базар» (ул. С. Сейфуллина, 47);

- ТРЦ «Damu Mall» (цокольный этаж, ул. Ж. Нажимеденова, 26);

- рынок «Шапагат» (пр. Богенбай батыра, 69);

- рынок «Сауран» (ул. Алматы 3).

15 марта отмечается «Қайырымдылық күні». В этот день по городу пройдет акция «Ардагерлерді ардақтайық», в рамках которой одиноким пенсионерам, ветеранам и нуждающимся раздадут продуктовые корзины.

В торгово-развлекательном центре района Есиль будет установлено «Дерево желаний» — «Армандар әлемі». На дереве разместят QR-код: отсканировав его, спонсоры смогут ознакомиться со списком детей, находящихся в Центре адаптации несовершеннолетних. Выбрав одного из ребят, они смогут исполнить его мечту и подарить долгожданный подарок.Также любой желающий может участвовать в этой акции и подарить детям радость. Инициатива направлена на то, чтобы подарить детям внимание, заботу и веру в исполнение их заветных желаний.

В этот день благотворительные акции «Тазалық эстафетасы» организует и РОО «Ассамблея жастары». Активисты проведут очистку от снега дворов домов пожилых людей.

Также пройдет акция «Десять добрых дел» от столичных предпринимателей.

15 марта в 11:00 в Центре социального обслуживания «Шарапат» пройдет праздничное мероприятие «Қайырымдылық - жүректен жүрекке жол табатын күш».

В рамках благотворительной акции «Ізгілік ізі» для детей из социально уязвимых категорий организуют экскурсию по достопримечательностям столицы.

В центре «Нұрлы жүрек» будет организована концертная программа, а в кризисном центре «Үміт» запустят благотворительный челлендж «Творить добро - благое дело».

16 марта в декаде «Наурызнама» отмечается день культуры и национальных традиций.

В 17:00 Государственная академическая филармония имени Е.Рахмадиева приглашает на праздничное мероприятие «День культуры – пространство живой традиции».

В Национальной академической библиотеке в этот откроется книжная выставка «Национальная ценность - национальная сущность».

16 и 17 матра в концертном зале Дворца «Жастар» будет проходить театрализованное музыкальное представление «Наурыз. Жарықкүші». Начало в 10:00, 12:00 и 14:00.

Среди государственных и структурных учреждений в этот день пройдет традиционный конкурс «Армысың, әз Наурыз».

КГУ «Руханият» организует открытый урок «Салт-дәстүр – ұлт қазынасы».

В 19:00 Государственный театр драмы и комедии имени А.Мамбетова приглашает на спектакль «Жас Абай».

В торгово-развлекательном центре Damu Mall 16 марта откроется национальная выставка рукоделия от пенсионеров Центра активного долголетия.

В Колледже сервиса и туризма в этот день для школьников пройдет мастер-класс по изготовлению национальных блюд, в дошкольных организациях - мастер-классы по изготовлению гончарных изделий с национальными орнаментами, в Школе искусств №1 - концерт «Наурыз – Ұлыстың ұлы күні!», в детской художественной школе - XXII Республиканский конкурс по декоративно-прикладному искусству «Туған жерім», в школе искусств №2 - мероприятие «Дәстүрім – асылқазынам», в Центре социального обслуживания «Шарапат» - выставка ручных работ в национальном стиле пенсионеров района, в Центре оказания специальных социальных услуг «Қамқор» - познавательный час «Салт-дәстүр – асыл қазына».

С 16 по 22 марта во дворах жилых комплексов столицы проведут конкурс среди ОСИ «Ұлыстың ұлы күнінде...».

В этот день на улицах города в рамках акции «Наурыз жылуы» волонтеры «Астана жастары» работников коммунальных служб будут угощать чаем и баурсаками, а также вручать им цветы.

17 марта отмечается Шаңырақ күні.

В этот день Музыкальный театр юного зрителя приглашает на вечер «Бақытты шаңырақжыры», на котором семейные пары исполнят песни и прочтут стихи.

Во Дворце единоборств имени Ж.Ушкемпирова организуют масштабный флешмоб и игру «Алтын Асык» среди столичных школьников.

Агротехнический университет имени Сейфуллина проведет показ обряда «Шаңырақ құру – дәстүр жалғасы», Евразийский национальный университет имени Гумилева - эстафету по национальным видам спорта среди молодых семей «Отбасы – бақыт мекені», Дворец школьников имени Аль-Фараби - конкурс «Ак бата».

В день шанырака в столице состоится награждение многодетных матерей нагрудными знаками «Серебряная медаль» и «Золотая медаль».

В праздничной программе дня - вручение колыбелей в национальном стиле новорожденными, посещение семей-юбиляров и поздравление с 50-летием совместной жизни, а также проведение челленджа «Шаңырақ – отбасының берекесі».

18 марта посвящено национальной одежде. В этот день в столичном спорткомплексе организуют шоу-мюзикл «Ұлы дала үні».

В Государственной академической филармонии имени Е.Рахмадиева в 13:00 состоится республиканский конкурс «Алтын әже».

В ТРЦ «Хан шатыр» посетителей и гостей ждет демонстрация национальной одежды из коллекций казахстанских дизайнеров, показ работ Центра активного долголетия.

В Национальном музее готовят мероприятие «Ұлттық киім – ұлт бейнесі», в Международном выставочном центре ЕХРО и ТРЦ «MEGA Silk Way» - театрализованное мероприятие «Қазақ халқының ұлттық киімі — ұлттың бет-бейнесі».

В рамках празднования дня Национальной одежды в ресторане «Турандот» гостей будут обслуживать роботы в национальном костюме.

В Казахском национальном университете искусств пройдет творческое мероприятие «Ұлттық киім – ұлт айнасы», в ТРЦ «Damu Mall» - выставка национальной одежды, в Центре активного долголетия - мастер-класс по пошиву национальной одежды. В честь праздника в столице 18 марта запустят челлендж «Один день в национальной одежде».

19 марта - День обновления (Жаңару күні). В Астане в этот день предприниматели проведут очистку и уборку зданий и сооружений под девизом «Жауапты бизнес – жаңарған қала».

В Государственной многопрофильной больнице №2 будет организовано мероприятие по вручению сертификатов с QR кодом с определением локации посадки деревца в честь рождения новорожденного и торжественное вручение цифровых колыбелей новорожденным.

Кроме того, в рамках акции «Таза Қазақстан» во дворах столичных жилых комплексов будет проводиться масштабная уборка снега.

В детских садах, школах, вузах в этот день запустят челлендж по уборке «Начни с себя».

В рамках празднования Жаңару күні школьники района познают свою будущую профессию в очках виртуальной реальности.

20 марта в рамках «Наурызнама» отмечается День национального спорта.

В Педагогическом колледже в честь праздника среди студентов проведут соревнования по национальным видам спорта - поднятие гири, перетягивание каната, армрестлинг. В конно-спортивном комплексе «Аргымак» пройдут показательные выступления по национальным играм, таким как теңге ілу, садақ ату, қыз қуу, көкпар, асық ату, құс бегілік.

20 марта в честь Дня национальных видов спорта в легкоатлетическом комплексе «QAZAQSTAN» пройдет спортивная эстафета «Ұлы дала ойындары», на которой будут представлены виды спорта с элементами искусственного интеллекта: арқан тартыс, садақ ату, подтягивание, қой көтеру, Qumalaq AI.

В 19:00 Государственный театр драмы и комедии имени А.Мамбетова представит премьерный спектакль «Қажымұқан».

Во Дворце мира и согласия тем временем будет проводиться национальная премия «Наурыз сыйлығы».

В 19:00 в концертном зале Дворца «Жастар» пройдет концерт «Наурыз нұры».

В этот день на открытых площадках, в школах и других учреждениях города будут организованы мероприятия, турниры по национальным видам спорта.

21 марта отмечают День солидарности (Ынтымақ күні). В Доме дружбы организуют масштабное праздничное мероприятие «Қошкелдің, Әз Наурыз!».

21-22 марта концертные программы «Наурыз – береке бастауы» в эти дни будут проходить на нескольких локациях - на Городской площади, территории у монумента «Қазақ Елі», территории «EXPO», стадиона «Астана Арена», «Astana Music Hall» (Кувшин), в парке «Ататүрік».

21–22 марта на площади «Қазақ елі» в рамках празднования Наурыза состоятся выступления с участием гуманоидного робота и робота-собаки.

21-22 марта традиционно в жилых массивах Астаны организуют массовые народные гуляния «Наурыз мейрамы». Они пройдут по району Алматы - в жилом массиве «Железнодорожный», парке «Жерұйык»; по району Нұра - в сквере «Жағалау» и «Айғыржал»; по району Сарайшық - в жилом массиве «Интернациональный», «Промышленный»; по району Байқоңыр - в жилых массивах «Өндіріс» и «Кирпичный»; по району Есіл - в жилых массивах «Бағыстан» и «Пригородный»; по району Сарыарқа - в скверах перед театром танца «Наз» и сквер «Қорғалжын».

С 21 по 23 марта с 14:00 в Международном выставочном центре ЕХРО будет проходить мероприятие по празднования Наурыза с праздничными выступлениями творческих коллективов, национальными играми и соревнованиями.

Вместе с тем, 20-21 марта в рамках идеологемы «Закон и порядок» на территорий ЭКСПО по инициативе молодежи будет установлена юрта, оформленная в национальном стиле с применением современных технологий. В юрте предусмотрена интерактивная зона с LED-экраном. Гости смогут принять участие в демонстрации робота-собаки, дрона-полицейского. Также, будут организованы различные интерактивные игровые программы и социальные акции, направленные на популяризацию ценностей закона, правопорядка и гражданской ответственности среди населения.

Столичный цирк в 16:00 часов 21 марта приглашает на цирковое шоу артистов.

21 марта в районе Нура на площади перед стадионом «Астана арена» UMC (Центр материнства и детства) будет устанавливать оборудование, диагностирующее сердечно-сосудистые заболевания через ИИ. Частными школами района также будут размещены фото-будка с использованием нейросетей и выставка робототехники.

22 марта отмечается начало Нового года.

С 14:00 часов 18:30 вечера 22 и 23 марта на территории Международного выставочного центра «ЕХРО» будет работать ярмарка, приуроченная к празднованию Наурыз мейрамы.

В 12:00 в Государственном театре драмы и комедии имени А.Мамбетова пройдет концертная программа «Қош келдің, Әз Наурыз!».

В основные дни празднования Наурыза — 21 и 22 марта — на территории шести районов столицы, более чем на 30 локациях, пройдут соревнования по национальным видам спорта: қазақ күресі, қой көтеру, арқан тартыс, асық ату, қол күрес, гір көтеру.

На площади «Қазақ елі» развернутся соревнования по Қазақ күресі среди жителей города.

Последний день в декаде «Наурызнама» - 23 марта - посвящен Дню очищения. По городу запустят челлендж «Начни с себя». Также проведут мероприятия по очистке дворов от снега и мусора, как символ встречи Нового года с новыми целями, в рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан».

В 9:00 утра в Астане организуют экоакцию «Табиғат – адамзаттың алтын бесігі».

Столица также присоединится к международной экологической акции «Час земли» и на время отключит наружное освещение зданий.