Более 200 павлодарцев призывного возраста избегают военную службу

Есть среди них такие, что годами в бегах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2023 году на срочную военную службу призвали 1 544 человека. 150 уклонистов отправили отдать долг Родине сотрудники военкомата совместно с полицейскими, еще 261 избегают воинскую службу, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

– Кто-то годами скрывается, указывает несуществующие адреса, о чем мы узнаем, выезжая по селам, - рассказал руководитель управления по делам обороны Павлодара Шынгыс Сарыбаев.

Как стало известно, призывников из учебных заведений, общественных мест, с работы в Павлодаре не забирают. Им отправляют СМС-оповещения за 2-3 дня до явки, кроме выходных и праздников. Однако многие молодые люди уверяют, что не читают СМС-сообщения.

Уклонистов могут оштрафовать на 5 МР или 18 460 тенге.

РОЗА МУСТАФИНА