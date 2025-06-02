Фото: Минобороны

В Минобороны впервые вручили государственные гранты на обучение в ведущих вузах страны солдатам, выслужившим установленные сроки воинской службы, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в министерстве, вручение сертификатов прошло в торжественной обстановке. Поздравив отличников боевой учебы, заместитель министра обороны генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев вручил сертификаты на обучение 22 отслужившим солдатам, призванным весной 2024 года.

Возможность поступления в высшие учебные заведения без сдачи ЕНТ – государственная инициатива, направленная на повышение мотивации срочной воинской службы, поддержку молодых специалистов и стимулирование их профессионального роста.

«В конкурсном отборе приняли участие свыше 17 500 солдат, отслуживших установленные сроки службы в воинских частях ВС РК, Службы госохраны, МЧС, Пограничной службы КНБ и Нацгвардии. Рад, что среди вас есть те, кто решили поступить в военные учебные заведения и стать офицерами, это значит, что служба в армии сформировала в вас такие качества, как ответственность, дисциплинированность и патриотизм. Не сомневаюсь, что и в учебе вы покажете высокие результаты, как и в период службы», – отметил генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Замминистра обороны заверил, что меры по наращиванию различных льгот для отслуживших срочную воинскую службу будут приниматься и дальше.

Для проведения честного и прозрачного отбора создана информационная система Sarbaz 2.0. В ней зарегистрированы все воинские части и отображаются результаты по успеваемости и дисциплине солдат в течение всего периода службы. Теперь вчерашние солдаты не только не сдают ЕНТ, помимо обучения за счёт государства, они получают право на стипендию, бесплатное общежитие и зачисление на военную кафедру без конкурса.

От МНВО выделено 2 010 грантов в гражданские вузы, 253 места - в военные институты Минобороны, 36 мест - в Академию Национальной гвардии, в Академию Пограничной службы КНБ – 12 мест и 3 места - в учебное заведение МЧС.

От лица военнослужащих срочной службы со словами благодарности выступил Владислав Внуковский, проходивший срочную службу в войсковой части 44813 Сил воздушной обороны ВС РК.

«Служба в рядах ВС РК стала для меня не только школой мужества, дисциплины и стойкости, но и временем научиться работать в команде. Горжусь тем, что стал частью мощной и профессиональной армии, способной защитить независимость и целостность нашей страны. Сегодня, получая сертификат на обучение в любом казахстанском вузе, я принял решение пойти по стопам отца, поступить в Военный институт Сил воздушной обороны и продолжить службу в статусе офицера», – сказал Владислав Внуковский.

На мероприятии также присутствовали родители солдат и студенты столичных вузов, поступившие в ведущие университеты благодаря службе в армии. Каждый из них поделился своей историей успеха и достижениями.