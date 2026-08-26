В Астане, Алматы и ряде региональных центров появятся детские музеи естествознания

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Президент поручил создать в Астане, Алматы и ряде региональных центров детские музеи естествознания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Особо хочу акцентировать ваше внимание на необходимости популяризации культуры чтения. В этом году я подписал соответствующий Указ. Правительству следует шире привлекать к этой работе гражданских активистов, представителей творческой и научной интеллигенции, СМИ и бизнеса.



Укрепление человеческого потенциала невозможно без формирования у детей интереса к науке. Мировой опыт показывает, что важную роль в этом ключе играют школьные научные музеи и исследовательские центры. Именно такие площадки позволяют ученикам применять знания на практике, проводить эксперименты, знакомиться с трудами ученых и осознанно выбирать будущую профессию.



В этой связи считаю целесообразным создать в Астане, Алматы и ряде региональных центров детские музеи естествознания», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в течение двух лет откроют свои двери президентские библиотеки в Астане, Алматы, Кызылорде. Есть планы построить президентские библиотеки в Шымкенте и других областных центрах. Полагаю, спонсоры откликнутся на эту инициативу.