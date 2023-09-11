Более 2 000 человек погибли при землетрясении в Марокко

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Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 2122, более 2400 человек пострадали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Фото: kazpravda.kz

Отмечается, что поиски пропавших без вести продолжаются, сообщает Al Jazeera со ссылкой на МВД королевства.

Вместе с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что от стихийного бедствия, так или иначе, пострадало более 300 тыс. человек.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло вечером 8 сентября. Эпицентр подземных толчков находился в 77 км к юго-западу от Марракеша, очаг залегал на глубине 10 км. Бедствие вызвало обрушение жилых зданий и различных построек в Марракеше и Агадире. В том числе пострадали объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Больше всего жертв и пострадавших зафиксировано в Агадире, Азиляле, Марракеше, Тингире, Уарзазате, Юсуфии.

Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур

Ранее президент Казахстана выразил соболезнования королю Марокко. 

 

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