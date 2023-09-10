Трехдневный траур объявлен в Марокко по жертвам землетрясения

Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения, произошедшего вечером 8 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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В королевском дворце в Рабате в этот день состоялось заседание, по итогам которого король Марокко поручил принять комплекс мер в связи с произошедшим землетрясением. В частности, он поручил оказать помощь всем, кто лишился крова, а также ускорить ход поисково-спасательных работ. сообщает марокканская газета Hespress.

По последним данным, погибли более 2000 человек, более тысячи пострадали. Поиски людей под завалами продолжаются.

Эпицентр землетрясения, которое произошло 8 сентября, находился в 77 км к юго-западу от Марракеша, очаг залегал на глубине 10 км. Бедствие вызвало обрушение жилых зданий и различных построек в Марракеше и Агадире. В том числе пострадали объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.