Здания Всемирного наследия ЮНЕСКО пострадали в Марокко из-за землетрясения

Здания Всемирного наследия ЮНЕСКО в Марракеше серьезно пострадали из-за землетрясения. В средневековом квартале города обрушилось большое количество памятников, включая мечети и музеи, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz .

Фото: kazpravda.kz

Делегация ЮНЕСКО прибыла на место происшествия. Эксперты планируют оценить степень повреждения культурных реликвий и подготовиться к реставрации. По их словам, культурно-историческому и архитектурному наследию Марракеша нанесен серьезный урон.

Город признан Всемирным наследием ООН по вопросам образования, науки и культуры. Он был построен в 11 веке и долгое время служил центром политики, экономики и культуры Марокко.

