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Более 250 тысяч сельчан ознакомятся с проектом «Ауыл аманаты»

В ходе информационного марафона члены партии «AMANAT» намерены посетить 394 сельских населенных пункта в 179 районах. Таким образом, более 250 тысяч казахстанцев по всей стране будут подробно проинформированы о проекте «Ауыл аманаты», реализуемый партией совместно с Правительством РК.

Где получить льготный кредит под 2,5% годовых? Для чего нужно создавать кооператив? Поможет ли государство с лизингом техники? На эти и многие другие актуальные вопросы готовы дать ответ члены партийных мобильных групп, которые отправились в 40-дневный информационный марафон по всем регионам страны. Главная цель – помочь жителям сел увеличить свои доходы, уровень благосостояния и качество жизни.

Как известно, в Казахстане с 2023 года планируется масштабирование по республике пилотного проекта «Повышение доходов сельского населения», реализуемого в Жамбылской области с 2019 года.

С 2023 по 2025 годы в рамках программы ежегодно всем областям республики предусматривается выделение бюджетных кредитов на реализацию проекта. Уже подготовлен пакет поправок в законодательство, принятие которых значительно упрощает механизм получения средств и повышает эффективность реализации проекта. 

«В зависимости от объема выделяемого бюджетного кредита региону и потребности в кредитовании сел, полученной по результатам скрининга, акиматы областей будут определять сельские округа, участвующие в проекте в очередном финансовом году. Претендентами на получение микрокредитов по проекту могут быть безработные и отдельные категории занятых лиц, например, начинающие предприниматели», – отметил Секретарь партии «AMANAT» Эльдар Жумагазиев.

Как отмечают партийцы, положительный опыт Жамбылской области должен убедить сельчан принять участие в программе. Так, региону было выделено 7,2 млрд. тенге из республиканского бюджета, к участию были отобраны 11 сельских округов. Количество получателей адресной социальной помощи сократилось в 3 раза, среднемесячный доход в данных селах увеличился в 1,7 раза, количество безработных уменьшилось на 36%, просрочки по микрокредитам свыше 60-ти дней отсутствуют.

Первая мобильная группа «Ауыл аманаты» стартовала 28 июля в Мангистауской области. С 1 по 5 августа мобильные группы отправятся в Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Атыраускую области. В остальных регионах работы продолжатся согласно графику.

Напомним, в рамках программы «Ауыл аманаты» в июне - июле т.г. 2 346 акимов сельских округов уже прошли обучение (сбор микроданных, маркетинговый анализ, определение перспективных направлений для развития экономики села, специализации села, навыки запуска потенциально прибыльных бизнес-проектов).

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