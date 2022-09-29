Общество
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Андрей Кратенко

Останутся не все

Через контрольно-пропускные пункты в Северо-Казахстанскую область после объявления в России частичной мобилизации прибыли свыше 28 тыс. граждан РФ, из них более 20 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Но как сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций, не все прибывшие граждане останутся в СКО.

Как отметили полицейские, во всех районах области созданы мобильные группы, в которые вошли сотрудники прокуратуры и акиматов. Они проверяют предприятия и организации, гостиницы, хостелы, съемные квартиры.

– С 21 сентября за нарушение миграционного законодательства привлечены к административной ответственности три гражданина РФ, к уголовной за указанный период граждане РФ не привлекались, общественный порядок ими не нарушался, – сообщил на брифинге заместитель УМС ДП СКО Ермек Нусурбаев.

Также было озвучено, что поток мигрантов уже снизился. По информации пограничной службы, в соседней стране усилен кон­троль за выездом из страны военнообязанных граждан.

В Петропавловске действуют 24 гостиницы, функционируют 20 квартирных бюро. Неравнодушные жители области предлагают временные места для размещения в частных квартирах. Большое скопление граждан сейчас наблюдается в центрах обслуживания населения. В этой связи увеличен их штат.

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