За счет возврата активов Казахстан строит школы и больницы на 318 млрд тенге

Правительство,Возврат активов
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Венера Баталова
корреспондент

Также на эти деньги строят спортивные сооружения и водопроводы

Фото: пресс-служба правительства

В Казахстане продолжается работа по возвращению незаконно выведенных активов. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева эти средства направляются на строительство и модернизацию сотен социальных объектов по всей стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Возвращаемые средства поступают в специальный государственный фонд (СГФ), образованный при Министерстве финансов.

На данный момент всего одобрено финансирование 406 проектов. Из них уже реализуется 333 проекта, включая 9 объектов в сфере образования, 3 сооружения в сфере спорта, 162 проекта в сфере здравоохранения, 159 – в сфере водоснабжения.

Новые объекты: где раньше не было – строят

В регионах активно продолжается строительство учреждений образования, спортивных комплексов, объектов здравоохранения и водоснабжения за счет возвращенных активов.

В Астане идет возведение нового стадиона им. К. Мунайтпасова взамен старого. Спортивное сооружение закрытого типа рассчитано на 3598 посадочных мест, включая места для маломобильных граждан. Строительство осуществляется в соответствии с международными стандартами UEFA.

В Алматы на возвращенные активы реализуется 9 проектов по строительству системы водоснабжения.

Для воспитанников комплекса «Сайрамская вспомогательная школа-интернат-колледж» в г. Шымкенте на возвращенные активы построят общежитие на 300 мест.

Масштабный проект на возвращенные активы реализуется в Восточно-Казахстанской области. По поручению Главы государства из СГФ выделены средства на завершение строительства Центра гематологии. В медицинском учреждении запланированы 2 корпуса: стационар на 148 мест и гостиница для пациентов клиники на 24 койки.

В главном здании современным медицинским оборудованием будут оснащены лаборатории, отделения лучевой диагностики, кардиологии, кардиохирургии, гематологии, трансплантации костного мозга и сложной соматики. Новый Центр позволит обеспечить пациентам доступ к передовым методам лечения и реабилитации.

Кроме того, в регионе на возвращенные активы реализуется еще 8 проектов, 2 из которых в сфере здравоохранения и 6 водоснабжения.

 В Северо-Казахстанской области сегодня реализуются проекты, направленные на улучшение водоснабжения региона. За счет средств СГФ идет реконструкция Соколовского, Булаевского и Пресновского групповых водопроводов, а также строительство новых водоводов и отводов к сельским населенным пунктам Айыртауского района и Шал Акына, подключенным к Кокшетаускому групповому водопроводу.

В Карагандинской области планируется возведение в 7 районах 51 объекта здравоохранения – врачебные амбулатории, а также фельдшерско-акушерские и медицинские пункты.

В Акмолинской области реализуются 38 проектов в сфере здравоохранения, водоснабжения и спорта. За счет возвращенных активов открыли два медицинских объекта. В селе Арнасай Аршалынского района появилась врачебная амбулатория, которая будет обслуживать свыше 2 тыс. человек, а в Алтынды Буландынского района построили фельдшерско-акушерский пункт. На своевременную медпомощь смогут рассчитывать жители трех населенных пунктов с численностью свыше 1 тыс. граждан.

Новые объекты образования и здравоохранения за счет возвращенных активов появятся в Актюбинской области. В регионе реализуется 12 социально-значимых проектов. Один из них – специальный детский сад для особенных детей в г. Актобе.

Из Фонда выделены также средства на реализацию 24 социально-значимых объектов в области Абай. В регионе будут построены новые сети водоснабжения, а также медицинские учреждения.

По одному объекту здравоохранения, образования и водоснабжения появятся в Атырауской области.

В области Жетісу запланирована реализация 22 проектов в сферах образования, здравоохранения и водоснабжения.

Новые спортивные объекты, сети водоснабжения и медицинские учреждения также появятся в Алматинской области. Средства, выделенные Правительством, направят на строительство спортивного комплекса в селе Жалагаш Кегенского района.

19 проектов на возвращенные проекты построят в Жамбылской области. 4 – по линии системы здравоохранения, еще 15 по строительству сетей водоснабжения.

В Западно-Казахстанской области до конца текущего года планируется сдать 25 проектов. Это медицинские и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, а также прокладка водопроводов.

Один объект здравоохранения на возвращенные активы построят в Мангистауской области.

Кардинально обновятся сети водоснабжения в Костанайской области. Также в регионе планируется построить по одному объекту здравоохранения и образования.

В Туркестанской области на возвращенные активы запланировано строительство одного объекта образования, а также реализация 35 проектов по обеспечению жителей региона водоснабжением.

В Павлодарской и Кызылординской областях планируется реализовать проекты по строительству сетей водоснабжения и медицинских учреждений. 

Новые объекты образования, здравоохранения и водоснабжения появятся в области Ұлытау.

#строительство #соцобъекты #возвращенные активы

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