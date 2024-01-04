Более 5 трлн тенге выделят на социально-трудовую сферу в 2024 году

Это на 16,3% больше показателя прошлого года, передает корреспондент Kazpravda.kz

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По информации Минтруда РК, расходы республиканского бюджета на социально-трудовую сферу в 2024 году предусмотрены на сумму 5 трлн 456 млрд тенге, что на 16,3% больше расходов 2023 года,

В прошлом году эта сумма составила около 4,7 трлн тенге.

Отмечается, что 98,2% предусмотренных расходов, или 5 трлн 355,5 млрд, будет направлено на выплату пенсий 2,4 млн пенсионерам и пособий для порядка 2,2 млн получателей.