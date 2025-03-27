Более 50 человек стали жертвами наводнений в Боливии

В мире,Происшествия
0
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В стране объявлен режим ЧС

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Мощные проливные дожди обрушились на Боливию, в результате наводнений погибли более 50 человек. Об этом 26 марта заявил президент страны Луис Арсе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Он уточнил, что пострадали также свыше 370 тыс. семей, а переехать пришлось более чем 100 тыс. граждан. По его словам, в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

«Эти стихийные бедствия вынуждают нас объявить чрезвычайное положение в стране», — заявил Арсе.

Отмечается, что режим ЧС позволит правительству закупить припасы и облегчить распределение ресурсов. Кроме того, по всей стране к помощи пострадавшим были привлечены тысячи военнослужащих.

Газета La Nacion 8 марта сообщила, что в результате наводнения в портовой провинции Буэнос-Айреса в Аргентине погибли 10 человек. По данным издания, в городе выпало более 400 мм осадков, была затоплена значительная часть города. Из затопленных территорий эвакуировали более 1 тыс. человек.

Ранее, шторм и наводнения обрушились на Испанию. 

#жертвы #наводнение #Боливия

Популярное

Все
Dauscher: патент германский, металл – казахстанский
Соль земли и хлопок
Казахстан – в Книге рекордов Гиннесса: 5 тыс. человек в национальных костюмах собрались в Актау
Уступи дорогу скорой помощи!
Фонд, дарящий надежду
Водный кодекс направлен на подпись Главе государства
Народные гулянья в Аршалы
Философия и практика партнерства
Под полный запрет попала точечная застройка
Жители столицы просят сохранить сквер
Тазару күні завершил декаду Наурызнама
Утилизировать, перерабатывать и использовать повторно
Новые стандарты общественного диалога
Регионы готовятся к довыборам депутатов маслихатов
Десять заводов одного кластера
Стремление к созидательному будущему
Комфорт не только для себя
Был примером мужества и мудрости
Национальный курултай – устойчивая идеологическая платформа
​​​​​​​Указ Президента Республики Казахстан О единой юбилейной медали «Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл»
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Декада Наурызнама: День национального спорта отмечает Казахстан
Так звучит дружба
Семипалатинец Василий Фоминых – участник Парада Победы
Глава государства осмотрел ярмарку ремесел в этноауле
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
День сближения сердец
От 7 до 12 лет: суд по делу бывшего вице-министра культуры и спорта близится к завершению
Умер казахстанский миллиардер Александр Машкевич
Расстались с миллионами
Сайга заходит в Жезказган: кормиться или прятаться?
В США закрыли Минобразования
Как город лечить будем?
Фактор, влияющий на цепочку производства и потребления
Казахстан ратифицировал соглашение о противодействии коррупции в СНГ со своей оговоркой
Казахстанские артисты обратились к водителям
Помогать по зову сердца
В Астане автомобиль снес светофор на перекрестке (ВИДЕО)
В Семее рассмотрено шесть дел в отношении несовершеннолетних
Актау: Перспективы развития и превращение в крупный туристический центр Казахстана
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Молодые ученые на особом счету
В столице прошел ежегодный зимний фестиваль «Бұрқасын-2025»
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось

Читайте также

Пожизненный срок может получить убивший подростка костанаец
Трамп заявил о планах США бить по хуситам «еще долгое время»
Дания вводит обязательную военную службу для женщин
Чат-бот Grok Илона Маска интегрирован в Telegram

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]