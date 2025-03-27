Более 50 человек стали жертвами наводнений в Боливии

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Мощные проливные дожди обрушились на Боливию, в результате наводнений погибли более 50 человек. Об этом 26 марта заявил президент страны Луис Арсе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Он уточнил, что пострадали также свыше 370 тыс. семей, а переехать пришлось более чем 100 тыс. граждан. По его словам, в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

«Эти стихийные бедствия вынуждают нас объявить чрезвычайное положение в стране», — заявил Арсе.

Отмечается, что режим ЧС позволит правительству закупить припасы и облегчить распределение ресурсов. Кроме того, по всей стране к помощи пострадавшим были привлечены тысячи военнослужащих.

Газета La Nacion 8 марта сообщила, что в результате наводнения в портовой провинции Буэнос-Айреса в Аргентине погибли 10 человек. По данным издания, в городе выпало более 400 мм осадков, была затоплена значительная часть города. Из затопленных территорий эвакуировали более 1 тыс. человек.

Ранее, шторм и наводнения обрушились на Испанию.