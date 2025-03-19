Шторм и наводнения обрушились на Испанию

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В результате сильного шторма и наводнений в южном испанском автономном сообществе Андалусии погибла женщина, еще два человека числятся пропавшими без вести, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Один человек найден мертвым и еще двое числятся пропавшими без вести в Андалусии из-за ливня, вызванного штормом «Лоранс», который переполнил реки на юге страны», — пишет издание EFE.

По данным издания, тело женщины обнаружили в районе города Константина (Севилья), где велись поиски супругов, которых унесло течением реки Гуадальбакар. Предположительно, найденное тело принадлежит пропавшей женщине.

Отмечается, что еще один мужчина пропал в муниципалитете Аньора (Кордоба). По словам представителей местных властей, он выехал на велосипедную прогулку и не вернулся.

Больше всего от шторма пострадала Андалусия. В провинции Малага за ночь выпало 55,4 литра осадков на квадратный метр, из-за чего было затоплено более 30 дорог, а 370 домов оказались под угрозой эвакуации. В ряде муниципалитетов отменены занятия в школах.

Шторм также вызвал серьезные перебои в транспортном сообщении — затоплено несколько железнодорожных участков, перекрыта автомагистраль AP-4 в Севилье.

Во вторник циклон «Лоранс» достиг Мурсии, где объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В муниципалитете Агилас спасатели эвакуировали 9 человек, заблокированных в автомобилях из-за наводнения.

По прогнозам синоптиков, уже в четверг на Испанию обрушится новый мощный шторм «Мартиньо», который принесет проливные дожди и сильный ветер.

Ранее, более 60 авиарейсов отменили в Японии из-за непогоды. На страну обрушился сильный ветер и снегопады.