Более $500 млн заработала Турция от продажи сериалов в 2024 году

Кино,В мире,Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Как сообщает TRT Haber, выручка шла за продажу прав на снятые в стране телесериалы

Фото: @burakozcivit

Число зрителей турецких сериалов по всему миру составило почти 1 млрд человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Свою медиапродукцию Анкара поставляет в более чем 150 стран.

Как отмечается, наибольший интерес к турецким сериалам проявляют жители Ближнего Востока и Латинской Америки.

Всего за год страна экспортировала около 300 сериалов. Интерес к турецкому контенту может привлечь в страну новых туристов, добавил телеканал.

 

#Турция #сериал #кино

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