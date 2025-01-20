Более $500 млн заработала Турция от продажи сериалов в 2024 году

Как сообщает TRT Haber, выручка шла за продажу прав на снятые в стране телесериалы

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Число зрителей турецких сериалов по всему миру составило почти 1 млрд человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Свою медиапродукцию Анкара поставляет в более чем 150 стран.

Как отмечается, наибольший интерес к турецким сериалам проявляют жители Ближнего Востока и Латинской Америки.

Всего за год страна экспортировала около 300 сериалов. Интерес к турецкому контенту может привлечь в страну новых туристов, добавил телеканал.