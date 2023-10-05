Почти 6 млрд тенге задолжали казахстанские предприятия своим рабочим

С начала года госинспекторы труда защитили права более 18 тыс. работников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

"По состоянию на 1 октября т. г. государственными инспекторами труда на 827 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 20,6 тыс. работниками на сумму более 5,9 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Руководителям этих предприятий выдали 1 127 предписаний. Они обязаны их исполнить.

Кроме того, их оштрафовали на сумму более 134,9 млн тенге.

По данным ведомства, в результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 18 тыс. работников. Им выплачено 5,2 млрд тенге.