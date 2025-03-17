Более 60 авиарейсов отменили в Японии из-за непогоды

На страну обрушился сильный ветер и снегопады

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Уточняется, что в некоторых районах острова Хоккайдо ветер достигает 40,8 м/с, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

«По данным авиакомпаний, выполняющих рейсы в аэропорты Хоккайдо и из них, в общей сложности 61 рейс был отменен из-за снегопада», — говорится в материале телеканала NHK.

Шквалистый ветер также зафиксировали в столичном районе Японии. Также на Хоккайдо и в северной части острова Хонсю синоптики спрогнозировали снежные осадки до 60 см.

Кроме того, между японскими префектурами Тиба и Каганава было приостановлено движение паромов, добавил телеканал.

Телеканал NHK 12 февраля сообщил о том, что в связи с отменой 118 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий в Японии более 1,6 тыс. человек были вынуждены провести ночь в аэропорту Син-Титосэ на острове Хоккайдо.

В начале февраля на Японию уже обрушивались мощные снегопады. В середине февраля из-за мощных снегопадов в стране отменили более 100 рейсов.

В конце февраля в Японии вспыхнули лесные пожары. Началась эвакуация людей в безопасные районы. В начале марта площадь горения увеличилась до 2,6 тыс. га.