Более 100 рейсов отменили в Японии

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Причина – мощные снегопады

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщает NHK, в связи с отменой 118 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий в Японии более 1,6 тыс. человек были вынуждены провести ночь в аэропорту Син-Титосэ на острове Хоккайдо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«В новом аэропорту Титосэ во второй половине дня 11 числа усилились ветер и снег, что привело к плохой видимости в течение примерно трех часов, и по данным Hokkaido Airports, было отменено 118 рейсов, в основном те, которые следовали в аэропорты Ханэда и Кансай», — говорится в сообщении.

По информации телеканала, в среду, 12 февраля, рейсы будут выполняться в обычном режиме.

Ранее, 10 февраля, стало известно о гибели трех человек и 53 пострадавших из-за снегопадов за последние несколько дней в Японии. Как сообщила японская газета Asahi Shimbum, на тот день высота снежного покрова в городах Японии достигала от 300 до более 400 см. Снегопад в стране не прекращается на протяжении нескольких дней.

До этого, 6 февраля, сообщалось, что в Японии закрыты 38 участков скоростных автомагистралей, приостановлены 24 железнодорожных маршрута и отменены 134 авиарейса.

#Япония #рейсы #отмена #коллапс #снегопад

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