Мощные снегопады обрушились на Японию

В мире,Происшествия,Погода
86
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Как минимум четыре человека пострадали в ДТП из-за снегопада

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По информации телерадиокомпании HNK World, из-за рекордного снегопада ожидается, что движение остановят на некоторых автобусных и железнодорожных маршрутах на Хоккайдо, а также в Тохоку, Хокурику и других регионах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«По данным главного управления полиции префектуры Гифу, по состоянию на утро 5 февраля в префектуре Гифу произошло 83 дорожно-транспортных происшествия, вызванных снегопадом и обледенением дорог. Подтверждено, что в результате аварии пострадали три человека», — сообщает телеканал.

В это же время поступило сообщение еще об одном ДТП в районе города Китакюсю. В результате столкновения грузовика и двух легковых автомобилей один человек получил травмы.

Кроме того, в префектуре Эхиме зафиксировали несколько случаев получения травм, связанных с падением пешеходов на обледенелом тротуаре.

«Полиция призывает людей воздержаться от выхода на улицу без крайней необходимости, а если всё же необходимо сесть за руль, всегда стоит использовать зимние шины, проверять состояние дороги и погоду, двигаться с безопасной скоростью и соблюдать достаточную дистанцию ​​между транспортными средствами», — приводит HNK рекомендации полицейских.

Ранее стало известно, что мощные ливни обрушились на Австралию. Тысячи людей призвали эвакуироваться из-за наводнения от ливней. Также местные власти предупредили, что крокодилы могут появляться в тех местах, где их раньше не видели.

 

#ДТП #пострадавшие #Япония #снегопад

Популярное

Все
В собственность государства возвращено восемь водохранилищ
Из армии – в вуз, из вуза – на службу
Комфорт под ключ
Цифровизация играет ключевую роль в бюджетном управлении
Государственный язык и патриотизм – понятия неразрывные
Каждый несет ответственность за свою судьбу
Деньги за почку
Инвалидность за взятку оформляли в Шымкенте
Новорожденной провели две сложные операции
Казахстанские хоккеисты стартовали с побед
Путь офицера и наставника
Придется «отсидеть» и там и тут
Быть единым народом
Сильные, смелые, ловкие!
Шашу для далеких друзей
«Под звуки дивной арфы...»
Вызволяя из снежного плена
Национальный костюм – отражение традиций народа
Подготовка к паводкам на особом контроле
Ради будущего детей
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Предприятие по производству водосберегающего оборудования введено в строй в Таразе
Альпинист Юрий Лукьянов первым среди соотечественников поднялся на все высочайшие вулканы семи континентов
Современный административно-деловой центр в ближайшие годы появится в Шымкенте
Первый урожай капусты собирают в Туркестанской области
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей
Коммунальщик из Талдыкоргана рассказал о рабочих буднях
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Резюмируя поручения Президента
В Казахстане работающих пенсионеров стало больше
Сто дней до посевной: настрой не радужный
Все кружки хороши – выбирай на вкус!
Песок на 270 млн тенге незаконно продали предприниматели в Семее
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
«Мусорные войны»: проблему переработки отходов призывают решить в Шымкенте
Онлайн-трансляция из зала суда повышает доверие граждан
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Сигареты подорожают в РК
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Закон Республики Казахстан
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
Обозначена официальная политическая повестка
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля

Читайте также

Мороз без осадков ожидается в Казахстане
Почему причиной крушения самолета AZAL ошибочно посчитали с…
Массовая стрельба произошла в школе в Швеции
Авиакатастрофа в Актау: опубликован предварительный отчет п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]