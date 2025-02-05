Мощные снегопады обрушились на Японию

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По информации телерадиокомпании HNK World, из-за рекордного снегопада ожидается, что движение остановят на некоторых автобусных и железнодорожных маршрутах на Хоккайдо, а также в Тохоку, Хокурику и других регионах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«По данным главного управления полиции префектуры Гифу, по состоянию на утро 5 февраля в префектуре Гифу произошло 83 дорожно-транспортных происшествия, вызванных снегопадом и обледенением дорог. Подтверждено, что в результате аварии пострадали три человека», — сообщает телеканал.

В это же время поступило сообщение еще об одном ДТП в районе города Китакюсю. В результате столкновения грузовика и двух легковых автомобилей один человек получил травмы.

Кроме того, в префектуре Эхиме зафиксировали несколько случаев получения травм, связанных с падением пешеходов на обледенелом тротуаре.

«Полиция призывает людей воздержаться от выхода на улицу без крайней необходимости, а если всё же необходимо сесть за руль, всегда стоит использовать зимние шины, проверять состояние дороги и погоду, двигаться с безопасной скоростью и соблюдать достаточную дистанцию ​​между транспортными средствами», — приводит HNK рекомендации полицейских.

Ранее стало известно, что мощные ливни обрушились на Австралию. Тысячи людей призвали эвакуироваться из-за наводнения от ливней. Также местные власти предупредили, что крокодилы могут появляться в тех местах, где их раньше не видели.