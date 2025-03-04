Лесные пожары продолжают бушевать в Японии

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В Японии шестой день подряд продолжает увеличиваться площадь крупнейшего с 1992 года лесного пожара, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Что касается продолжающегося лесного пожара в городе Офунато префектуры Иватэ, то префектура сообщила, что по состоянию на 06:00 утра 4-го числа площадь возгорания увеличилась примерно до 2,6 га», — сообщает телеканал NHK.

К тушению огня привлечено множество людей, а также спецтехника, в том числе и вертолеты Сил самообороны Японии.

В результате лесных пожаров погиб один человек, число пропавших уточняется. Также уничтожено или повреждено около 90 жилых и коммерческих зданий. При этом в городе Офунато ожидается сохранение засухи.

В конце февраля в Японии началась эвакуация населения в префектуре Иватэ. Тогда в японской префектуре Иватэ эвакуировали 157 человек в районе мыса Когуро.

В начале марта уже 4,5 тысячи жителей были эвакуированы. Власти распорядились переселить людей в безопасные районы.

Помимо Иватэ из-за сухой погоды очаги лесных пожаров возникали и в других префектурах. Сообщалось о лесном пожаре в префектуре Яманаси, который продолжается с 26 февраля. Выгорело 135 гектаров. Пожар тушат с вертолетов.