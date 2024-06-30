Более 700 новобранцев пополнили ряды столичных гвардейцев

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Ребята из разных уголков страны прошли 30 суток специальной подготовки. Теперь они участвуют в обеспечении спокойствия нашего главного города и правопорядка на его улицах. Молодое пополнение, прибывшее на службу в ряды войск правопорядка, поздравил генерал-майор Аян Есжанов. В ходе мероприятия жителям и гостям столицы были продемонстрированы навыки, которые будущие солдаты изучали в течение месяца на учебном пункте. Так, солдаты роты Почетного караула продемонстрировали дефиле с карабинами, а также представили публике приемы рукопашного боя. Именно так продолжалась церемония принятия присяги.

В этот самый важный момент для вчерашних призывников собралось более тысячи их родителей, родственников и друзей, чтобы выразить поддержку. Ботагоз Грушатова приехала из Атырау, чтобы увидеть церемонию принятия присяги своего сына - Жолдаса Ерсұлтана. Мама не скрывала волнения в этот день, говорит, что желает каждому ребенку с честью вернуться домой.

- Сегодня я очень рада такому событию. Поздравляю моего сына и коллектив воинской части с этой знаменательной датой. Я очень радf, что мой сын попал в нашу столицу - Астану. После проведения мероприятия с разрешения командира мы выйдем в увольнение.

А рядовой Берикжан Казиханов говорит, что его мать уже второй раз на церемонии принятия присяги в данной столичной бригаде. В 2018 году старший сын также был призван на службу в эту воинскую часть. Родители поблагодарили коллектив оперативной бригады и выразили уверенность в том, что сыну привьют здесь все качества, присущие мужчине.

- Это мой второй визит в данное воинское подразделение. Сегодня важный день для молодых солдат, и каждый родитель может заметить, что в этот момент они взволнованы. Я тоже в их числе, спешу увидеть сына. Хочу, чтобы наши сыновья повзрослели и благополучно вернулись домой, - делится пожеланиями Ипанова Меруерт.

Груз ответственности, возлагаемый на солдат в армии, весомый. Требования тоже высоки. В течение месяца новобранцы проходят курс молодого бойца. Они привыкают к тонкостям железной дисциплины. Новоиспеченные солдаты станут закаленными мужчинами в течение года службы.

- Я призвался из города Талдыкорган, вызвался в армию по собственному желанию. Сегодня для меня исторический день, я принял присягу, все прошло на высшем уровне. Я твердо верю в свою клятву, терпимо отношусь к тяготам и лишениям своей будущей армейской жизни. Уверен, что выполню свой долг достойно, - обещает рядовой Берикжан Казиханов.

Перед принятием присяги военнослужащие по призыву 1-2024, находились на Учебном пункте, где адаптировались к военной жизни и знакомились с воинским порядком изнутри. Там будущие гвардейцы совершенствовали наизусть знания государственно-правовой, строевой подготовки, общевойскового Устава, распорядок дня. Также обучались навыкам боевой службы, приемам огневой подготовки, изучением военной техники и огнестрельного оружия.

В завершение мероприятия личный состав столичной оперативной бригады прошел торжественным маршем. Молодые солдаты встанут в единый строй и будут обеспечивать общественный порядок на улицах Астаны совместно с другими военнослужащими воинской части 5573.