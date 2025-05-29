29 мая – Международный день миротворцев ООН, вносящих существенный вклад в урегулирование конфликтов и построение более безопасного, благополучного мира, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Опыт участия казахстанских военнослужащих в поддержании мира на планете восходит к созданию в августе 2003 года первого инженерно-саперного отряда «Казбат».

В классическом понимании взаимодействие по линии миротворчества Правительства Казахстана с ООН началось в 2014 году после отправки первого военнослужащего Вооруженных сил в качестве военного наблюдателя Организации в Западной Сахаре.

С этого времени казахстанские миротворцы проходили службу в различных регионах мира, включая Ливан, Западную Сахару и Кот-д’Ивуар. В 2024 году Казахстан дополнительно направил военнослужащих в миссии ООН в Африке и на Ближнем Востоке. Особенно сложными стали миссии в Центральноафриканской Республике, Мали и Демократической Республике Конго.

Казахстан стал первой и пока единственной в СНГ страной получившей самостоятельный мандат ООН на Голанских высотах, где сегодня 139 наших военнослужащих выполняют важную задачу по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами.

Решение Организации о самостоятельном развертывании миротворческого контингента стало логическим результатом системной работы по развитию нормативной базы и совершенствованию подготовки военнослужащих. Ключевую роль в этом процессе сыграло создание Центра миротворческих операций в городе Алматы, обеспечивающего всестороннее обучение, включая правовую, гуманитарную, языковую и психологическую подготовку миротворцев.

Участие Казахстана в миротворческих миссиях ООН не только вносит значительный вклад в укрепление международной безопасности, но и способствует повышению роли нашей страны на глобальной арене. Это также позволяет казахстанским военнослужащим приобрести ценный боевой опыт, совершенствовать профессиональную подготовку и адаптироваться к действиям в многонациональной среде

Международный день миротворцев ООН – это дань памяти погибшим, знак уважения к служившим и продолжающим служить людям в составе миротворческих операций ООН по поддержанию мира на планете.