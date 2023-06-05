Более миллиарда тенге похитила из бюджета гражданка США вместе с экс-руководством облуправздрава

Она объявлена в международный розыск, а руководители Управления здравоохранения Акмолинской области содержатся под стражей.

Фото: Kazpravda.kz

Спецпрокуроры Акмолинской области взыскали имущество с гражданки США «Г.Ю.А.», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В рамках расследования уголовного дела по ходатайству специальных прокуроров области постановлением Акмолинского областного суда в пользу государства конфисковано имущество гражданки США. В ходе расследования установлено, что новое здание частной клиники с земельным участком, расположенное на побережье Бурабай, и автомашина марки «Лексус» приобретены незаконным путем.

В прокуратере отметили, что «Г.Ю.А.» подозревается в том, что, будучи владельцем сети клиник в группе с бывшими руководителями Управления здравоохранения в рамках договора ГЧП совершила хищение бюджетных средств на сумму 1 167 513 600 тенге путем поставки старого медицинского оборудования под видом нового, часть из которого была в нерабочем состоянии.

В последующем на эти деньги она построила здание поликлиники за 890 млн тенге, которое пыталась продать государству уже за 4,5 млрд тенге.

«Г.Ю.А.» в апреле 2021 года, задолго до регистрации уголовного дела, покинула пределы Казахстана. В этой связи, ей заочно применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Она объявлена в международный розыск.

Постановлением Акмолинского областного суда от 2 июня 2023 года (вступило в законную силу) в пользу государства конфисковано вышеуказанное имущество.

В свою очередь, основное уголовное дело по обвинению бывших руководителей Управления здравоохранения Акмолинской области находится в суде. Они содержатся под стражей.

В пресс-службе отметили, что спецпрокурорами Акмолинской области впервые по республике применен механизм досудебной конфискации до вынесения приговора имущества лица, находящегося в международном розыске.