Два ФОКа в Костанайском и Карабалыкском районах были торжественно открыты в 2024 году, но по сей день не имеют актов ввода и не приняты на баланс физкультурных организаций, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Акиматами этих двух районов в течение полугода не приняты меры по легализации новых спортивных объектов. Однако, на базе комплекса села Заречное проводятся занятия тренировочных групп, что является прямым нарушением правил эксплуатации спортивных объектов и техники безопасности, - рассказал руководитель управления спорта акимата Костанайской области Дулат Советханұлы.

Еще два спортивных объекта – крытый хоккейный корт в Мендыкаринском районе и ФОК в Сарыкольском районе ввели в строй в нынешнем году. На стадии строительства находятся еще шесть комплексов в двух районах области и городе Рудный.

В общей сложности в прошлом году в регионе было введено 9 новых спортивных объектов на общую сумму 4,3 млрд тенге. Среди новинок крытый конный манеж, спортивные залы ангарного типа, но основная масса объектов – физкультурно-оздоровительные комплексы. Всего их построено шесть.

На базе спортивных сооружений региона организована работа более 16 тысяч спортивных секций, в том числе в сельской местности работают почти 7 тысяч секций. Секционной работой охвачено более 312 тысяч жителей области, из которых свыше 114 тысяч человек – в сельской местности.