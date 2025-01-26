Болельщики убрали мусор со стадиона после турнира в Астане

После международного турнира Astana Indoor meet for Amin Tuyakov prizes в столичном спортивном комплексе Qazaqstan болельщики собрали мусор, оставшийся на трибунах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт городского акимата
Такие акции чистоты становятся доброй традицией среди жителей столицы.
«Я рад видеть воочию мировых звезд по легкой атлетике. Часто читая в зарубежных СМИ информацию о том, что стадион чистили болельщики, я удивлялся. Сегодня я тоже вношу свой вклад в чистоту города», - сказал один из болельщиков, принявших участие в акции.
Напомним, сегодня столица страны провела второй в истории международный турнир Astana Indoor meet for Amin Tuyakov prizes. В соревновании около 150 спортсменов из 42 стран определили сильнейших по 13 дисциплинам.