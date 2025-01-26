Болельщики убрали мусор со стадиона после турнира в Астане

Таза Казахстан
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После международного турнира Astana Indoor meet for Amin Tuyakov prizes в столичном спортивном комплексе Qazaqstan болельщики собрали мусор, оставшийся на трибунах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт городского акимата

Фото: акимат Астаны

Такие акции чистоты становятся доброй традицией среди жителей столицы.

«Я рад видеть воочию мировых звезд по легкой атлетике. Часто читая в зарубежных СМИ информацию о том, что стадион чистили болельщики, я удивлялся. Сегодня я тоже вношу свой вклад в чистоту города», - сказал один из болельщиков, принявших участие в акции.

Напомним, сегодня столица страны провела второй в истории международный турнир Astana Indoor meet for Amin Tuyakov prizes. В соревновании около 150 спортсменов из 42 стран определили сильнейших по 13 дисциплинам.

#Астана #экология #Таза Қазақстан

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