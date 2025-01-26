Болельщики убрали мусор со стадиона после турнира в Астане

Такие акции чистоты становятся доброй традицией среди жителей столицы.

«Я рад видеть воочию мировых звезд по легкой атлетике. Часто читая в зарубежных СМИ информацию о том, что стадион чистили болельщики, я удивлялся. Сегодня я тоже вношу свой вклад в чистоту города», - сказал один из болельщиков, принявших участие в акции.