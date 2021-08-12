Болеющая коронавирусом девочка обратилась к сверстникам

Коронавирус
скрин видео
В Соединённых Штатах из-за широкого распространения дельта-штамма в последние дни регистрируют рост заболевших среди несовершеннолетних. На этом фоне 15-летняя американка Паулина Веласкес обратилась к своим сверстникам с просьбой идти вакцинироваться, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.

Девочка попала в больницу 17 июля, после этого её состояние ухудшилось, подростка подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких в критическом состоянии. Сейчас уже её отключили от кислородной поддержки.

"Я думаю, что вы, ребята, должны пройти вакцинацию. Это очень важно. Я не хочу, чтобы кто-то прошел через то, что прошла я, и я не хочу, чтобы чьи-то родители прошли через то, через что прошли и видели мои родители", - сказала жительница Флориды Паулина Веласкес.

